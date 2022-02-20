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Miami sahili yakınında denize helikopter düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

ABD'nin Florida eyaletinde bağlı Miami sahili yakınında denize helikopter düştü. Helikopterin yüzen insanların yakınına düştüğü görülürken, iki kişinin yaralandığı belirtildi.

20.02.2022 - 13:48 | Güncelleme: ABONE OL
Miami sahili yakınında denize helikopter düştü
Miami sahili yakınında denize helikopter düştü
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AA / HABERTURK.COM

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami sahili yakınında denize helikopter düştüğü, iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, yüzlerce kişinin bulunduğu Miami sahili yakınındaki denize “Robinson R44” tipi helikopterin düştüğü belirtildi.

Polis yetkilileri, helikopterde bulunan iki kişinin yaralandığını ve Jackson Memorial Hastanesine kaldırıldığını söyledi.

Yaralıların durumlarının istikrarlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de helikopterin bir grup yüzücünün yakınına düştüğü kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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