Miami sahili yakınında denize helikopter düştü

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami sahili yakınında denize helikopter düştüğü, iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, yüzlerce kişinin bulunduğu Miami sahili yakınındaki denize “Robinson R44” tipi helikopterin düştüğü belirtildi.

Polis yetkilileri, helikopterde bulunan iki kişinin yaralandığını ve Jackson Memorial Hastanesine kaldırıldığını söyledi.

Yaralıların durumlarının istikrarlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de helikopterin bir grup yüzücünün yakınına düştüğü kaydedildi.