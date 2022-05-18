NBA Doğu Konferansı Finalleri ilk maçında Miami Heat, Boston Celtics‘i ağırladı. Maçın ikinci devresinde savunmada çıtayı yukarı çeken ve Bam Adebayo ile Jimmy Butler'la fark yaratan Heat, 13 sayı geriye düştüğü karşılaşmayı 118-107 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.

Heat’te Jimmy Butler şov vardı. 41 sayı – 9 ribaund – 5 asist – 4 top çalma – 3 blokla yıldızlaşan Butler, galibiyetin mimarı oldu. Gabe Vincent 17 sayı – 3 asistle skor katkısı verdi, bençten gelen Tyler Herro 18 sayı – 8 ribaundla oynadı. Max Strus 11 sayı – 4 ribaund üretirken Bam Adebayo 10 sayı – 4 blokla istatistik hanesini doldurdu.

Celtics‘te Jayson Tatum 29 sayı – 8 ribaund – 6 asist – 4 top çalmayla takımın en skorer ismiydi. Jaylen Brown 24 sayı – 10 ribaund – 3 asist, Robert Williams 18 sayı – 9 ribaund, Payton Pritchard 18 sayı – 5 ribaund – 4 asistle mücadele etti ancak galibiyet engellenemedi.