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Miami Heat - Boston Celtics: 99-116 (MAÇ SONUCU)

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı final serisinde Boston Celtics, deplasmanda Miami Heat'i 116-99 yenerek seride durumu 3-1'e getirdi.

Giriş: 24.05.2023 - 10:16 | Güncelleme: ABONE OL
Miami Heat - Boston Celtics: 99-116 (MAÇ SONUCU)
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat'i 116-99 yenen Boston Celtics, Doğu Konferansı final serisinde durumu 3-1'e getirdi.

Normal sezonu 2. sırada bitiren Celtics, play-in turnuvası sonucu Doğu Konferansı'nda 8. sıradan play-off'lara yükselen Heat'i deplasmanda mağlup ederek serideki ilk galibiyetini elde etti.

Son çeyrekte çok etkili bir performans ortaya koyan Celtics'te, Jayson Tatum 33 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle takımını sırtladı. Jaylen Brown 17 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Derrick White 16 sayıyla maçı tamamladı.

Heat'te ise 29 sayı, 9 ribaunt, 5 asistle oynayan Jimmy Butler, takımının en skorer ismi oldu. Gabe Vincent 17, Caleb Martin 16 sayı kaydetti.

Serinin 5. maçı, 26 Mayıs Cuma günü Celtics'in ev sahipliğinde oynanacak.

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