Normal sezonu 2. sırada bitiren Celtics, play-in turnuvası sonucu Doğu Konferansı'nda 8. sıradan play-off'lara yükselen Heat'i deplasmanda mağlup ederek serideki ilk galibiyetini elde etti.

Heat'te ise 29 sayı, 9 ribaunt, 5 asistle oynayan Jimmy Butler, takımının en skorer ismi oldu. Gabe Vincent 17, Caleb Martin 16 sayı kaydetti.

Son çeyrekte çok etkili bir performans ortaya koyan Celtics'te, Jayson Tatum 33 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle takımını sırtladı. Jaylen Brown 17 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Derrick White 16 sayıyla maçı tamamladı.