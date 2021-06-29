Miami'de çöken binada mucize kurtuluş arayışı

ABD'nin Miami kentinde çöken apartman kompleksinde çalışan kurtarma görevlileri, umutlarını enkazın altındaki hava ceplerinde "mucize" bir kurtuluşa bağladı.
Miami İtfaiyesi Kurtarma Şefi Andy Alvarez, insanların hayatta kalmış olabilecekleri herhangi bir hava cebine ulaşabilmek için yoğun bir çaba harcandığını söyledi.
Binanın çöktüğü Perşembe gününden bu yana sağ çıkartılabilen kimse olmadı. En az 10 kişinin öldüğü teyit edilirken, 150'den fazla kişi hala kayıp ve yetkililer umudu kesmeyi reddettiklerini söylüyor.
Belediye Başkanı Daniella Levine Cava "Aramamızda mümkün olan her seçeneği tüketmek için durmak bilmeden çalışacağız. Arama kurtarma operasyonu devam ediyor" dedi.
Kurtarma görevlileri, aşırı sıcak ve nemli ortada enkazın içinde aramalar yapıyor. İlk kurtarma çalışmaları enkazdaki çeşitli yangınlar nedeniyle yavaşlamıştı.
ABD'li kurtarma ekiplerine, İsrail ve Meksika'dan gelen ekipler de katıldı.
Enkazda yaşam belirtisi bulabilmek için dinleme cihazları ve özel eğitimli köpekler de kullanılıyor. Ancak henüz herhangi bir sonuç alınamadı.
Cahamplain Kuleleri Güney binasında 136 daire bulunuyordu ve bunların 55'i çöktü.
Federal soruşturma görevlileri enkazın başında binanın çökme nedenini bulmaya çalışıyor.
Florida eyaleti yasalarına göre binaların 40 yılda bir denetimden geçirilmesi gerekiyor. 1980'da inşa edilen kompleks, denetlemeden geçirilmek üzereydi.
Ancak bu denetlemeden önce bina üzerine bazı raporlar düzenlenmişti. 2018 tarihli raporda 12 katlı binada büyük tasarım hataları olduğu vurgulanmış ve bu hatanın binanın tabanından su çıkışını önlediği kaydedilmişti.
Ancak raporda herhangi bir yakın çökme tehlikesinden bahsedilmezken, raporun yazarı mühendis Frank Morabito, tamiratın vakit kaybedilmeden yapılması gerektiğini vurgulamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!