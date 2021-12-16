Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren 3. doz aşı hakkı tanındığını ve vatandaşların aşı randevusu alabileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından binlerce vatandaş aşı almak için MHRS ve e-Nabız'a akın etti.

MHRS ÇÖKTÜ MÜ NEDEN AÇILMIYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın biontech 3. doz aşılamanın 3 ayını dolduran herkes için başlayacağını açıklamasının ardından online randevu sistemleri kilitlendi. E-Nabız ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yoğun talep nedeniyle işlem yapılamadı.

MHRS sistemi yoğun talep nedeniyle açılmıyor. Konu ile ilgili henüz herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.