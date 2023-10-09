SPK bülteninde yer alan açıklamaya göre; Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz başvurusu onaylandı. Maher Yatırım Holding bünyesinde bulunan Quick Sigorta ve Corpus Sigorta’nın iştiraki olan MHR GYO Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, MHR GYO halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var ve katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...