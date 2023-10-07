MHR Gayrimenkul halka arz oluyor! MHR GYO halka arz kaç lot verir ve hisse fiyatı ne kadar?
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. MHR GYO #MHRGY bist koduyla toplamda 207,000,000 lotunu 4,30 TL hisse fiyatı üzerinden satışa çıkarıyor. Yatırımcıların gözleri "MHR GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir?" sorularına çevrildi. İşte, MHR Gayrimenkul halka arza ilişkin merak edilenler...
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Maher Yatırım Holding bünyesinde bulunan Quick Sigorta ve Corpus Sigorta’nın iştiraki olan MHR GYO, Yapı Kredi Yatırım aracılığıyla 'Borsadan Satış' yöntemiyle halka arz edilecek. MHR GYO halka arz talep toplama tarihleri belirlendi. Peki, MHR GYO halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar ve ne zaman talep toplanacak? İşte, konuya dair ayrıntılar...
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MHR GYO HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?
Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş halka arz edileceği tarih belli oldu. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arzın talep toplama tarihleri 11-12 ekim 2023 olarak belirlendi.
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MHR GYO HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI, KAÇ LOT VERİR?
Eşit dağıtım yapılacak olan MHR GYO halka arzın büyüklüğü 890 milyon TL olacak.
MHR GYO halka arz açıklık oranı %25,03'dür. MHR GYO halka arz 207.000.000 lot veriyor. Dağıtım türünün ise eşit olacağı belirtildi.
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MYO GAYRİMENKUL HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
AA'da yer alan habere göre; MHR GYO açıklamasında halka arzda, MHR GYO’nun çıkarılmış sermayesinin 620 milyon TL’den 827 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle oluşan 207 milyon TL nominal değerli hisse, 4,30 TL’den satışa sunulacak. Halka arz sonrasında MHR GYO'nun halka açıklık oranı ise yüzde 25 olacak.
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MHR GYO, halka arz gelirinin tamamını gayrimenkul portföyünün genişletilmesi amacıyla yeni gayrimenkul alımı, kat karşılığı ve hasılat payı karşılığı projelerinin geliştirilmesi ve kentsel dönüşüm projelerinin finansmanında kullanacak.
Ofis ve ticari gayrimenkul segmentinde faaliyet gösteren MHR GYO’nun portföyünde İstanbul Ataşehir’deki Quick Tower projesi ile Ankara Çankaya’daki Maidan İş ve Yaşam Merkezi’nde yer alan 3 bağımsız bölüm bulunuyor.
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Leed Platinum sertifikasına sahip sayılı ofis binalarından olan Quick Tower ve Maidan İş ve Yaşam Merkezi’nin kira gelirleri, doğrusal yöntemle gelir tablosuna aktarılıyor.
TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ tarafından hazırlanan raporlara göre 30.06.2023 tarihi itibariyle MHR GYO portföyünün toplam piyasa değeri 2 milyar 880 milyon 980 bin TL olarak hesaplanırken, raporda Quick Tower’ın piyasa değeri 2 milyar 856 milyon 245 bin TL, Maidan İş ve Yaşam Merkezi’n de yer alan 3 bağımsız bölümün piyasa değeri ise 24 milyon 735 bin TL olarak belirtildi.
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