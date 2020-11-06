Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçesi görüşülüyor. Komisyonda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un sunuş konuşmasının ardından milletvekilleri görüş ve eleştirilerini dile getirdi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 2020 yılında net asgari ücretin yüzde 15 oranında artırılarak 2 bin 324 TL’ye çıkartıldığını hatırlattı. Ersoy, “MHP olarak net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması ve asgari ücretliye ulaşım desteği verilmesi gerektiği görüşündeyiz” dedi.

Baki Ersoy, ayrıca asgari ücretten vergi alınmamasını ve çalışanların asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılmasını talep ettiklerini söyledi. Ersoy, “Emeklilerimizle ilgili ise işçi, esnaf, çiftçi emeklilerimizin maaşlarına enflasyon rakamları dikkate alınarak iyileştirme yapılması gerektiğini düşünmekteyiz” diye konuştu.

“SGK’YA BÜTÇE TRANSFERİ 2021’DE 300 MİLYAR LİRAYA ÇIKAR”

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan esnek çalışma düzenlemelerini eleştirdi. Kuşoğlu, bu düzenlemelerle çalışanların emeklilik ve kıdem tazminatı hakkından, iş güvencesinden yoksun kalacağını belirtti.

Kuşoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bu yıl merkezi yönetim bütçesinden 218 milyar lira kaynak aktarılması planlanırken rakamın 249 milyar lira olarak revize edildiğini ancak bu rakamda da kalmayacağını düşündüğünü söyledi. Gelecek yıl için de bütçeden SGK’ya 259 milyar lira aktarılmasının öngörüldüğünü kaydeden Kuşoğlu, bu rakamda da kalmayacağını, 300 milyar liraya çıkacağını savundu.

“SGK GİDERLERİNİN YARISI MERKEZİ BÜTÇEDEN KARŞILANIYOR”



İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, SGK’nın bütçe açığı konusunda tanım farklılığı bulunduğunu, 2008 yılından önce devlet katkısı olmadığını, bütçeden aktarılan tüm tutarın açık olarak ifade edildiğini, şimdi ise bunların devlet katkısı adı altında verildiğini, bu nedenle SGK açığının daha düşük göründüğünü söyledi.

SGK’nın gerçek açığını görmek için merkezi bütçeden transfer edilen rakama bakmak gerektiğini kaydeden Erhan Usta, şöyle devam etti:

“2020 yılında 527 milyar TL gideri olan Sosyal Güvenlik Kurumunun 249 milyar lirası bütçeden gelen paralarla finanse ediliyor. Allah Bakanlığınızın işini kolay getirsin. İnsan sadece şunu düşünmüş olsa uyku uyuyamaz. Nüfusun yarı yarıya genç olduğu bir sistemde, daha yaşlanmadık Avrupa gibi değiliz, şu anda sistem yarı yarıya açık veriyor. Sistemin yarısı bütçeden gelen transferlerle karşılanıyor, böyle bir sosyal güvenlik sistemi var. Bütçe transferi 2002 yılında 10 milyarmış, şu anda 249 milyar, yani 25 kat artmış. Toplam giderlerdeki artış 18,8 kat iken, bütçe transferindeki artış 25 kattır. Dolayısıyla daha fazla bütçeye muhtaç ,daha fazla bütçeye bağımlı hâle gelen bir sosyal güvenlik sistemi var.”

“ASKIDA İŞÇİ”



CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, esnek çalışmayı “askıda işçi” uygulaması olarak nitelendirdi. Bekaroğlu, ”Sabah 25 yaşından altındaki işçiyi, öğleden sonra 50’den büyük işçiyi çalıştırıp işsizliği azaltacaksınız” diye konuştu.