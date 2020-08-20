MHP’den ihraç edilen Cemal Enginyurt’a en yakın isimlerden olan MHP Ordu İl Başkanının görevinden alınmasının ardından 8 ilçe başkanı görevden alındı.

Enginyurt’a yakın olduğu bilinen 8 ilçe başkanı dün itibariyle görevden alınarak resmi yazılar Ordu Valiliği’ne iletildi.

Görevden alınan ilçe başkanlıkları Ünye, Ulubey, Çaybaşı, Mesudiye, Altınordu, Akkuş, Aybastı, Çamaş oldu.