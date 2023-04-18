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MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın hayatını kaybetti

MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Giriş: 18.04.2023 - 08:14 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın hayatını kaybetti
AA

MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın (65), geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Akın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akın'ın vefat haberinin ardından Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda taziye mesajı yayımladı.

Kayda mesajında, "Uzun yıllar birlikte yol arkadaşlığı yaptığım Mehmet Akın'ın vefatı bizleri derinden üzmüştür. Değerli başkanıma Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

MHP Manisa İl Başkanlığı'ndan da vefatla ilgili başsağlığı mesajı paylaşıldı.

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