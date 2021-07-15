MHP, Rize'deki sel felaketine ilişkin heyet görevlendirdi

AA

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, sel felaketinin bütün Türkiye'yi olduğu gibi, kendilerini de derin üzüntüye boğduğunu belirtti.

Doğal afetlerin insan hayatını alt üst ettiği zor günlerde milletin ortaya koyduğu yüksek dayanışma ve yardımlaşma iradesinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayan Yalçın şunları kaydetti:

"MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, incelemelerde bulunmak ve bölge halkının yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım'ın başkanlığında, Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MYK üyesi Afşin Birben, MYK üyesi Musa Küçük, Rize İl Başkanı İhsan Alkan, Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım ve Giresun İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal'dan oluşan bir heyet görevlendirilmiştir. MHP heyetinde bulunan arkadaşlarımız en kısa sürede bölgeye intikal edeceklerdir."

Semih Yalçın, sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.