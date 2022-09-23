MHP'nin 'Köyüm Benim' sohbetleri başlıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin "Köyüm Benim" temalı sohbet toplantılarının 8 Ekim itibarıyla başlayacağını bildirdi.
Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 seçimlerine yaklaşılırken bazı anket şirketlerinin bilerek MHP'yi baraj altında göstermeye çalıştığını belirtti. Söz konusu anket şirketlerinin bazı siyasi partilerce algı çalışması için kiralandığını ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:
"Yabancı fonlarla beslenen ve bazı siyasi partilerce algı çalışması için kiralanan sahteci anket şirketleri, partimizi sandık altına süpürme çabasındadır. Zillet ittifakının sözcüleri, MHP’yi ve Cumhur İttifakı'nı karalama yarışına girmiştir. Hemen her gün rakamlar ve olaylar saptırılmak suretiyle kamuoyu eğilimine yön verme çabalarına şahit olunmaktadır. Bütün bu beyhude gayretler, MHP’nin milletimizin nezdinde edindiği seçkin mevkiyi değiştirmeyecektir. Yıllardır MHP'yi her seçimde baraj altında göstermeye çalışan çevreler, her seferinde mahcup olmuşlardır."
MHP'nin aktif siyasi faaliyetlerini yeni bir projeyle sürdüreceğini anlatan Yalçın, il ve ilçelerden sonra 8 Ekim'de "Adım Adım 2023: 'Köyüm Benim' Sohbet Toplantıları"nın başlatılacağına işaret etti. Söz konusu projeye ilişkin bilgi veren Yalçın, şunları kaydetti:
"Köyüm Benim temalı sohbet toplantıları sırasında, aziz vatanın her sathı köy köy dolaşılarak en ücra köşelerdeki vatandaşlarımızla kucaklaşılacaktır. Sohbet toplantılarında, MHP ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin bekası yolunda üstlendiği sorumluluğun değeri bütün ayrıntılarıyla dillendirilecektir. Cumhur İttifakı'nı vücuda getiren milli mutabakatın sürdürülmesinin, mevcut bölgesel ve küresel konjonktürde taşıdığı hayati önem paylaşılacaktır. Küresel aktörlerin dümen suyundaki zillet cephesince milletten gizlenmeye çalışılan kirli ittifakların, pazarlık masalarında nasıl aşikar bir ihanete dönüştüğü sabırla anlatılmaya devam edilecektir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!