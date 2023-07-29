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        Haberler Gündem Politika MHP lideri Devlet Bahçeli'den Muharrem ayı mesajı

        MHP lideri Devlet Bahçeli'den Muharrem ayı mesajı

        MHP lideri Devlet Bahçeli, Muharrem ayında yaşanan Kerbela katliamının Müslümanların ortak hüznü, ortak sızısı ve dökülen ortak kanı olduğunu belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 12:59
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        Bahçeli'den Muharrem ayı mesajı
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        Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hicri 61 yılı 10 Muharrem’de yaşanan Kerbela katliamı Müslümanların ortak hüznü, ortak sızısı, dökülen ortak kanıdır" dedi.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kerbela şehitlerini anma yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bahçeli paylaşımında, Kerbela felaketinin Müslüman yüreklerin ortak matemi olduğunu belirterek, Aşure Günü'nün bu matemin hem idrak hem de paylaşma günü olduğunu söyledi.

        Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hafızalara kazınmış öyle acılar, gözyaşlarıyla karılmış öyle anılar vardık ki, asırlar geçse bile kalplere bir yük gibi binen ağırlığından ve o günkü ıstırabından hiçbir şey kaybetmez." değerlendirmesinde bulunarak, Hicri 61 yılı 10 Muharrem'de yaşanan Kerbela katliamının Müslümanların ortak hüznü, ortak sızısı ve dökülen ortak kanı olduğunu belirtti.

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        “KERBELA ŞEHİTLERİ HEPİMİZİN ŞEHİDİ, DAVALARI HEPİMİZİN DAVASIDIR"

        Kerbela'da mazlumlara kıyıldığını vurgulayan Bahçeli, 1384 yıl önce aynı zamanda Hazreti Muhammed’in torunu Hazreti Hüseyin ile yanında bulunan 70’in üzerindeki Ehl-i Beyt büyüğü şehit edildiğini dile getirdi. Kerbela’nın sıcak kumlarına nifakın vahşet gölgesi düşmüş, Müslüman gönüller yanıp kavrulduğunu sözlerine ekledi.

        Bahçeli şu şekilde devam etti:

        “Meşrebi, mezhebi, yöresi ve kökeni ne olursa olsun, Kerbela felaketi Müslüman yüreklerin müşterek matemi, Aşure Günü de bu matemin hem idrak hem de paylaşma günüdür. Bugün aynı zamanda Hüseyni ahlakı tanıma, anlama, anlatma ve hayatımıza nakletmek için hüzünle bezenmiş bir fırsattır. Kerbela şehitleri hepimizin şehidi, davaları hepimizin davasıdır. Hz.Hüseyin’in şehadetiyle yanan sönmeyecek meşale adaletin, ahlakın ve hakikatin ufkunu çok daha gür bir şekilde aydınlatmıştır. Yezid husumetin, huşunetin, hizbin, fitnenin, zulmün ve kutuplaşmanın simgesi; Hz.Hüseyin doğruluğun, güzelliğin, iyiliğin, cesaretin, imanın ve inançlarından asla dönmeyen bir iradenin arşa mıh gibi çakılmış anıt sembolüdür.”

        “BİZE DÜŞEN KERBELA HADİSESİNDEN DERS VE İBRET ALMAK"

        Bahçeli, Hz. Hüseyin'in şehadetiyle yanan, sönmeyecek meşalenin adaletin, ahlakın ve hakikatin ufkunu çok daha gür bir şekilde aydınlattığına işaret ederek, “Bize düşen Kerbela hadisesinden ders ve ibret almak; birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi tahrip etmeye niyetlenip heveslenen karanlık odaklara geri adım atmadan direnmektir. Çıkarlarının kulu-kölesi olmuş çevrelerin tezvirat ve tefrikalarına Hüseyin’i duruşla mukabele etmek, inanıyorum ki Yezid operasyonlarını durduracak ve nihayetinde mahvı perişan edecektir. Kerbela’dan çıkarılacak doğru mesajlar bir daha benzeri dramların yaşanmasını kuşkusuz engelleyecek, batıl ve hain planları da bozacaktır. Başta Hz.Hüseyin ve Ehl-i Beyt’in muhterem mensupları olmak üzere, şehadet şerbetinden içen tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, tazimle anıyor; Muharrem ayının ve Aşure Günü’nün huzur, barış ve esenlik dolu günlerin cümle kapısını aralamasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

        #devlet bahçeli
        #mhp
        #son dakika
        #muharrem ayı
        #Kerbela olayı
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