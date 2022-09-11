MHP lideri Bahçeli'den Bursa'da açıklamalar

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Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Sivas'ta on binlerce vatan evladı bir araya geldi. Birilerinin uykuları kaçtı, kıskananların feleği şaştı. Sosyal medyadan algı düzenekleri kuranlar küçük dillerini yuttular. Sadece kimyaları değil matematikleri de bozuldu, bütün hesapları ters-düz oldu.

MHP'yi küçümseme yanlışına düşen soytarılara diyorum ki; Cesaretiniz varsa Sivas'tan sonra gelin de Bursa'ya bakın. 3 hilalin bariyerleri nasıl yıkıp geçtiğine şahit olun. Türkiye düşmanlarına piyonluk yapan bir avuç devşirme istedi diye ülkülerimizin kubbesi asla devrilmez. Ayrılıkta azap birlikte rahmet olduğunu çok iyi biliyoruz. Taviz vermeyeceğiz teslim olmayacağız tembellik göstermeyeceğiz mutlaka kazanacağız.

"TAVİZ VERMEYECEĞİZ MUTLAKA KAZANACAĞIZ" Aramızda ayrık otu bulundurmayacağız, saflarımızı sık tutacağız. Mutlaka Allah’ın izni ile başaracağız. Taviz vermeyeceğiz, mutlaka kazanacağız. Cumhuriyet’in 100. yılında cumhurun zaferine ulaşacağız. Sözümüz sözdür, kararımızın da sonuna kadar arkasındayız. Oyalanma anlayışında değiliz. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Erdoğan’dır. Zillete karşı aynı mevzideyiz, Türkiye düşmanlarına karşı aynı cephedeyiz. Vatansız millet neyse Türkiye’nin karşısına geçmiş zillet ittifakı da odur. Zillet partileri ile ulaşılacak bir gelecek yoktur. Karanlık zihniyet açısından bir farkları yoktur. Bu ittifakın çatısını alev almıştır. Paçası tutuşan Kılıçdaroğlu 'inadına beraber olacağız' demiştir. Beraberlik inançla olur, inatla değil.

'HDP'YE BAKANLIK VERİLECEĞİ' İDDİALARINA YÖNELİK: TÜRK MİLLETİ ASLA MÜSAADE ETMEZ Ahtapotun 6 ayağı bellidir, diğer iki ayağı HDP ile emperyalizmin ana unsurlarıdır. Zillet ittifakının içinden en azından dürüst açıklamalar yapanlar da vardır. HDP'nin desteğiyle Büyükşehir Belediyesini kazanan partiler şimdi HDP'ye bakanlık vaadinde bulunmuştur. Tepkiler yükselince CHP'nin geri adımı kurnazca bir manevradır. Türk milleti asla müsaade etmez, etmeyecektir. HDP'ye bakanlık vermek demek, teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara da yerleşmesi demektir.

"BIDEN'DAN ONAY ALMADAN 'ADAYIMIZ BUDUR' DİYEMEZLER" Bursa'dan söylüyorum; zillet ittifakı kaostur krizdir kifayetsizdir. Türkiye'yi onlarca yıl geriye götürme projesidir. Boşuna milletimizi meşgul etmesinler. Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayını dış güçler belirleyecektir. Türkiye’nin düşmanlarının elini eteğini öpmeden aday çıkaramazlar. Kılıçdaroğlu’nun KHK sözleri ABD’ye verilmiş güvencedir. ABD Başkanı Biden’dan onay almadan adayımız budur diyemezler.

YUNANİSTAN'A SERT SÖZLER Yunanistan yönetimi ayağımızın altında dolaşmaktan vazgeçmelidir. Tacizlerine son vermelidir. Üzerinde haksız ve hukuksuz oturduğu adalar hakkımızdır, sabrımızı zorlamasınlar. Denize dökülmeyi tekrar canları çekiyorsa sadece bize söylesinler , alayını göndeririz. Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir