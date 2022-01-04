Bahçeli'den İBB'ye teftiş mesajı: Suç sabit görülürse...

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasına 2022 yılı dileğiyle başlayan Bahçeli, "2021 yılını geride bırakarak yepyeni bir yıla yeni umutlarla girmiş bulunuyoruz. Tüm insanlığın yeni yılını kutluyor, sağlıklı, huzurlu, güvenli ve bereketli bir yıl diliyorum" dedi.

Bahçeli, "Yaşadığımız her anın bizlere vermiş olduğu derslerle kimin dost, kimin düşman olduğunu tefrik edebilmeliyiz. Sorumluluklarımız ağır, sevdamız abidevidir. 2021 yılını yorumlayarak, gelecek yıllardaki beklentilerimizi dile taşımak başlıca amacımız" dedi.

MHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"2021 yılı Covid-19 salgını gölgesinde geçmiştir. Maalesef salgın tüm dünyayı etkilemektedir. Vefat sayısı 5,5 milyona dayanmıştır. Ekonomiden ticarete, diplomasiden siyasete hayatın her alanında virüsün tahribatı hakimdir. Ülkemizde vaka sayılarının artış trendinde olması dikkat edilmesi gereken bir husustur. Hiçbir şey yokmuş gibi hareket etmek çok mahsurludur. 2022 yılında Covid-19'un yenilmesi her vatandaşımızın mücadeleye destek vermesine bağlıdır. Sağlık çalışanlarımız fedakarca çalışmaktadır. Maaşlarındaki iyileştirmeyi de gerçekleştirmemiz şarttır.

"KORONANIN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"

2022 yılının bir yandan korona illetinden kurtulmak için umut verici olması, yeni dünya mimarisine hazırlık dönemi halinde geçmesi samimi dileğimdir. Türkiye zaafa uğramayacak, zayıf düşmeyecektir. Virüs istilası insan iradesinden daha üstün değildir. Biz bu virüsün kökünü kazıyacağız ve selamete kavuşacağız."

MHP lideri Bahçeli, "2021 yılı insan hakkı ihlalleri, asimetrik kapışmalar, ekonomik saldırılar, etnik gerilimler, doğal afetler, göç dalgaları, kanlı darbeler, çok kutupluluk sancıları yaşanmış ve daha da sertleşmiştir" dedi.

KURAN KURSU TARTIŞMASI

Bahçeli, "CHP'li bir grup başkanvekili Kuran kursları için ortaçağ zihniyeti diyerek din dışı bir bühtanda bulunmuştur. Namazda gözü olmayanların ezanda kulağı olmazmış. İman, nasip işidir, Allah'ın ikramıdır. İnanıp inanmamak herkesin bileceği şeydir. Dinimize laf söyletmeyiz, kitabımıza ortaçağ zihniyeti diyenlerin yanına bırakmayız. Bu saygısız ve edepsiz sözden dolayı CHP Genel Başkanı'nın özür dilemesini bekliyoruz. Allah bunlardan milletimizi de ülkemizi de korusun diyorum. CHP zihniyeti mağlup olmaya mahkumdur" dedi.

GÖÇMEN PROBLEMİ

Küresel göç probleminin çözülmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, "2021 yılında ülke ve dünyada öne çıkan başlıklardan birisi de Kabil'in alınmasıyla Taliban'ın ikinci iktidar döneminin başlamasıdır. Afganların ibretlik görüntüleri simgesel bir travma olarak hafızalarımızdadır. Ekonomik sıkıntılar, terör, iç karışıklık, baskı ve zulüm başta olmak üzere yerinden kopan insanların küresel dengeleri çok boyutlu etkilediği malumunuzdur. Yunanistan'ın göçmenlere yönelik insanlık dışı muameleleri, AB'nin parasal maliyet gözüyle bakıp sessiz kalması çözülmesi gereken başlıklardır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022 yılında göç ve göçmen probleminin müşterek irade ile çözüme kavuşturulması ertelenemez bir hedef olmalıdır. Geri dönüşlerinin güvenli bir şekilde yapılması zaruridir. Ülkemize sığınmış suçsuz insanlar üzerinden provokasyon inşa etmeye çalışmak Türkiye düşmanları tarafından sipariş edilen örtülü bir operasyondur. Partimizin simgelerini kullanıp çeteleşmeye, sokak eylemlerine heves edenlerin enselerinde nefesimiz olacaktır."

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2021 yılında ülkeler arası güç rekabeti, bölgesel çatışmalar artış kaydetmiştir. Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerin sonuçları kısa sürede anlaşılmış olacaktır. Kafkaslarda patlayacak bir savaş halinin Karadeniz'e kıyısı olacak tüm ülkeleri zora sokacağını ifade etmek için kahin olmaya gerek yoktur. Nükleer savaştan bahsedilmesi başka bir risk olarak karşımızdadır" dedi.

YUNANİSTAN'A: SABRIMIZI TEST ETMEKTEN VAZGEÇMELİ

Bahçeli, "Bir diğer sorun alanları da Suriye, Libya, Akdeniz'dir. Yunanistan'ın silahlanma yarışı, Ege'de Lozan'ı ve uluslararası hukuku çiğnemesi, deniz yetki alanlarımıza musallat olması ilkel tahakküm hamleleridir. PKK'ya, FETÖ'ye kucak açan, kiralık uşak devlet sabrımızı test etmekten vazgeçmelidir. Yunanistan, Fransa'dan aldığı savaş uçaklarına, savaş gemilerine fazla güvenmemelidir. Hiç kimse bize güç gösterisi yapmasın. Ege ya barış ve huzur denizi olacaktır ya da Türkiye yeni bir zafere imza atmasını bilecektir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, "Merkel iktidarı Almanya'da sona ermiş, yeni yönetim görevi devralmıştır. Fransa'da seçimler yapılacak kimin Cumhurbaşkanı olacağı netleşecektir. Kasım ayında da ABD'de kongre seçimi vardır. Biden yönetiminin saldırgan ve savruk tutumunun sandığa nasıl yansıyacağı belirginlik kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELE

Bahçeli, "Suriye'de iç huzur ve sükûnet hakim olmadan Türkiye'nin güvenliği mümkün değildir. Suriye kangrene dönüşmüştür. Türkiye, gerek Suriye'den gerekse de Irak'ın kuzeyinden kaynaklanan saldırıları engelleme konusunda muazzam bir azim sergilemiştir" dedi.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanıyorum ki Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü arifesinde terörün kökü kazınacaktır. 2023'te terörün gündemden çıkarılması için 2022 milat olacaktır. Ya gelirler silahlarıyla teslim olup hesap verirler, ya da açık hedef olmaktan kurtulamazlar. Türkiye terörü bitirmeye kararlıdır. PKK'nın, HDP'nin sureti kapatılmalıdır. HDP ile ittifak kuran, gelecek düşleyen hangi parti varsa suç ortağıdır."

İBB'YE TERÖR SORUŞTURMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör soruşturmasına destek veren MHP lideri Bahçeli, "Kahraman güvenlik güçlerimizin mücadele onurunu, siyasi ikbal uğruna hiçe sayanlar ayağımızın altındadır, hukukun ilgi alanındadır. İBB'de işe alınan çok sayıda kişinin terör örgütleriyle irtibat içinde oldukları iddiasının üzerine gidilmesi bir hukuk gerçeğidir. Bundan rahatsızlık duyanlar İçişleri Bakanımızı karalamaya yeltenenler Türkiye'nin karşı cephesi, Türk milletinin kripto hasımlarıdır. Belediyeye FETÖ'cüleri, PKK'lıları, DHPC'lileri doldurmanın neresinde ahlak vardır. İddialar tahkik edilmesin mi? Çürük yumurta senin dilinin altındaki bakla nedir?" dedi.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"İBB Başkanlığı'na terör örgütleriyle irtibatlı olanların alımıyla ilgili herkes sorumlu değil midir? Belediye başkanı kimlerin işe alınıp alınmayacağını sormayacak mıdır? Hiç haberi yoksa daha tehlikelidir, o zaman da katmerli suçludur. İBB Belediye Başkanı her durumda sorumludur. Suç sabit görülürse, İBB Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez. Sayın Cumhurbaşkanımız ile belediye başkanını karşılaştırmak soysuz bir kıyastır. Terör örgütleriyle bağlantılı olanların belediyeye alınması konusunda müfettişler görevlendirildi, ne var bunda? Suç sabit görülürse bundan sonraki etap mahkemelerdir."

Bahçeli, "Doğal afetler peş peşe sükun etti. Sel ve heyelanlar karabasan gibi çöktü. 2022 yılında aynı felaketlerin bir daha tekerrür etmemesini niyaz ediyorum. Yaralarımız sarılmış, fidanlar yeşermeye başlamıştır" dedi.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER: VATANDAŞIMIZI CANAVARA EZDİRMEYECEĞİZ

Ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli şunları söyledi:

"Kur ve fiyat artışları ülkemizin belini kurmak için projelendirilmiştir. Ekonomik operasyonlara, diplomatik tuzaklara karşı milletimizle, devletimizle, hükümetimizle aynı yerdeyiz. 20 Aralık tedbirleriyle döviz kurundaki düşüşlerin fiyatlara yansıması adil ve ahlaki bir beklentidir. 2021 yılında enflasyon yüzde 36,08'e tırmanmıştır. Salgın dönemi ve döviz kuru enflasyonu tetiklemiştir. Hiçbir vatandaşımızı bu canavara ezdirmeyeceğiz. Hayat pahalılığı kaderimiz değildir. İlerleyen aylarda faiz, enflasyon, döviz kuru makul seviyelere gerileyecektir. Türkiye zaferi kazanacaktır. Kamu kurumlarının kapısında siyaset yapan CHP Genel Başkanı ne derse desin, Türkiye büyüyecek, kalkınacak, zenginleşecek Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü taçlanacaktır. Türkiye'nin imajına, inandırıcılığına, tarihi vasfına gölge düşürmek isteyen zillet ittifakını Cumhur İttifakı şaşkına çevirecektir. Kılıçdaroğlu, 'şafak sökecek' diyor. Elhak doğrudur, ancak bu söken şafak onların sonu olacaktır."