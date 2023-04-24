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MHP lideri Bahçeli: Kastamonu 14 Mayıs'ta da vatan safında duracaktır

MHP lideri Devlet Bahçeli Kastamonu'da vatandaşlara seslendi. Bahçeli, "Kastamonu 14 Mayıs'ta da vatan safında duracaktır" diye konuştu.

Giriş: 24.04.2023 - 14:20 | Güncelleme: ABONE OL
MHP lideri Bahçeli: Kastamonu 14 Mayıs'ta da vatan safında duracaktır
Bahçeli Kastamonu'dan seslendi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu'da vatandaşlara seslendi.

Bahçeli, "14 Mayıs'ta 13'üncü Cumhurbaşkanı ile 28'inci dönem TBMM milli iradenin tesciliyle belli olacaktır. Tarihin her zorlu döneminde Kastamonu vatanına sahip çıktı. Kastamonu zillet karşısında hiçbir zaman duyarsız kalmadı. Eziyet karşısında suskunluğa gömülmedi. Zillet çatısı altında toplananlar bu gerçeklerden bihaberdir" diye konuştu.

MHP lideri, "Kastamonu tarihin her devrinde görevini layığıyla yaptı. Vatanseverliğini ispatladı. Kastamonulu kardeşlerim hainlere göz açtırmadı, bundan sonra da açtırmayacaktır. Kastamonu 14 Mayıs'ta da vatan safında duracaktır" diye konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep bozgunculuğuna soyunmuştur. İç barış ve huzur ortamını tahrip etmeyi can simidi olarak görmektedir. Terörist Demirtaş ve Sarosçu Kavala'yı serbest bırakacağını açıklamıştır. Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu ile yan yanadır" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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