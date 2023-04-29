MHP lideri Bahçeli Eskişehir'de konuştu

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Eskişehir'de seçmenle buluşan MHP lideri Devlet Bahçeli özetle şunları söyledi:

"Eskişehir Yunus Emre'nin şehridir. Davetim gençleredir. Gelin canlar bir olalım, el ele olalım. Bölünmede huzur yoktur. Kavgada gelecek yoktur. Seyit Battalgazi'nin emanetine sahip çıkmalıyız. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye. Diyorum ki milli birlik ve kardeşlikle hep birlikte yaşarız, engelleri zorlukları hep birlikte aşarız.

Bu ülkeye sevdalı olmanın kolay olmadığını çok iyi biliyoruz. Bizim yerimiz sipariş anketler değil. Kalemi küf tutmuş gazeteciler değil. 14 Mayıs tarihinde, vakit yaklaştıkça zillet ittifakının korkuya kapıldığını, korktuğunu görüyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi'ne sonuna kadar destek olacak mısınız? Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek olacak mıyız? Doğru zaman, doğru adam, 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan. Ezberleri hep birlikte bozalım. CHP'ye oy veren kardeşlerim gelin bu defa Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verelim. İyi Parti'ye oy veren kardeşlerim, gelin buzları eritelim MHP'ye oy verelim. Zilletin sonu yoktur.

Kürt kökenli kardeşlerimle, bölücü PKK terör örgütüyle en küçük bağlantısı yoktur. Zillet partilerinin hepsinin ağzı aynı. Selahattin Demirtaş ne diyorsa Kılıçdaroğllu onu söylemektedir. HDP'li Pervin Buldan ne söylüyorsa İyi Partili Akşener onu söylemektedir.

Nifak saçan zillet partilerine iyi gözle bakmayız. Milli birliği bozanlara, provokasyon yapanlara Eskişehir izin vermez. Bugünkü CHP ile Mustafa Kemal Atatürk'ün en küçük bağı kalmamıştır. Mustafa Kemal Atatürk diyenlerin adresi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Eskişehirlinin gözü pek gönlü geniştir.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikelidir. Alevi olduğunu söylemesine elbette saygı duyarız. Ama bugüne kadar bunu söylememesinin nedenini sorarız. Alevi kardeşlerimize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Etnikçiliği ve mezhepçiliği büyük bir tehlike olarak görürüz. Kılıçdaroğlu'nun aleviliği samimi değildir. Alevi kardeşlerimiz bizim can kardeşlerimizdir. Mezhepçilik fitnesini yayanlar bizim gibi inanmayanlardır. Cem evi gerçeği, siyasetten uzak, cami-cem evi karşıtlığına dönüştürülmeden kabul edilmelidir.