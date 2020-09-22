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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamalarda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun iftiracılıkla suçlayan Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"HAYATIMDA DUYDUĞUM EN SAÇMA SÖZ"

Kılıçdaroğlu, bugün TTB’yi ziyarete gitmiş. Yalan ve dedikoduyla perçinlenmiş çarpık açıklamalarını kamuoyuyla paylaşmış. Hezeyana kapılarak demiş ki: "Kovid-19'la mücadele edenler, hayatını bu işe vakfedenler terörist oluyor. Hayatımda duyduğum en saçma söz.”

"MÜFTERİLİKTİR, UTANMAZLIKTIR"

TTB’ne yönelik eleştirilerime Kılıçdaroğlu’nun cevap vermesi gayet doğaldır. Zira kaynakları aynıdır. KOVİD-19’la mücadele edenlerle ilgili en küçük sözüm yokken var demek müfterilik ve utanmazlıktır! Kılıçdaroğlu keşke bir yalan makinesine bağlanıp bu konuşmasını yapsaydı!