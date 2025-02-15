MHP lideri Bahçeli'den, Kahtalı Mıçe için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden sanatı Kahtalı Mıçe olarak bilinen Mustafa Aslan için taziye mesajı yayınladı.

Bahçeli sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türk halk müziğinin güçlü sesi, eserleriyle ve seslenişiyle milletimizin gönül tellerini titreten, aynı zamanda Adıyaman'ın yetiştirdiği mümtaz ve müstesna sanatçılarımızın önde gelen isimlerinden birisi olan Mustafa Aslan'ın, namıdiğer Kahtalı Mıçe'nin vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum sanatçımız Kahtalı Mıçe'ye Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; kederli ailesine, sevenlerine, bilhassa Adıyamanlı kardeşlerime sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim cennetiyle buluştursun, merhamet ve gufranıyla muamele etsin inşallah" ifadelerini kullandı.

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