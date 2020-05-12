HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süredir diyaliz tedavisi gören ve Antalya’da özel bir hastanede böbrek nakli gerçekleştirilen ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'u arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

MHP lideri Bahçeli ve Ferdi Tayfur'un telefonda bir süre sohbet ettiği ve ve biran önce sağlığına kavuşmasını dilediği öğrenildi.

Ferdi Tayfur’un MHP Liderinin en sevdiği sanatçılar arasında olduğu ve klasik araçlarıyla yaptığı yolculuklarda da zaman zaman Tayfur’un şarkılarını dinlediği de biliniyor.

TAYFUR'UN SAĞLIK DURUMU İYİ

Oğlunun böbreği ile yeni bir hayata başlayan Ferdi Tayfur’un sağlık durumunun ise gayet iyi olduğu öğrenildi.