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        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli'den Biden'ın İsrail ziyaretine tepki

        MHP lideri Bahçeli'den Biden'ın İsrail ziyaretine tepki

        MHP lideri Devlet Bahçeli, "Biden'ın İsrail'e gitmesi akla iki seçenek getirmiştir: Ya İsrail saldırılarını doğrudan yönetmektedir ya da Siyonist lobiler tarafından yönetilmektedir. İki seçenek de felakete hizmettir" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 15:09 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:09
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        Bahçeli'den Biden'ın İsrail ziyaretine tepki
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'i ziyareti hakkında, "Biden’ın İsrail’e gitmesi akla iki seçenek getirmiştir: Ya İsrail saldırılarını doğrudan yönetmektedir ya da Siyonist lobiler tarafından yönetilmektedir. İki seçenek de felakete hizmettir" ifadelerini kullandı.

        Devlet Bahçeli X'ten yaptığı açıklamalarla ABD Başkanı Biden'ın İsrail ziyaretini eleştirdi.

        Bahçeli, "Gazze’de, kahredici ve korkunç bir trajedinin bütün komplikasyonları yaşanırken maalesef dünya sessiz ve seyircidir. Acıya ve kana bulanan Gazze’de faal halde olan bir hastaneye dün İsrail savaş uçaklarının hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştır. Vahşet her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Sivil halk katliam ablukasına alınmıştır" ifadelerini kulandı.

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        "AKLA İKİ SEÇENEK GETİRDİ"

        ABD Başkanı Biden'ın İsrail ziyaretini eleştiren Bahçeli "Bu sıcak ve sarsıcı ortamda ABD Başkanı Biden’in İsrail’i ziyareti ve aleni destek mesajı vermesi şiddet ve yıkım operasyonuna taraf olması demektir. Aynı zamanda tarihi bir yanlıştır. Biden’ın İsrail’e gitmesi akla iki seçenek getirmiştir: Ya İsrail saldırılarını doğrudan yönetmektedir ya da Siyonist lobiler tarafından yönetilmektedir. İki seçenek de felakete hizmettir" ifadelerini kullandı.

        Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

        "ABD Başkanı şayet İsrail yerine ilk durak olarak Türkiye’ye gelmiş olsaydı, bu tavır ve tercihten Sayın Cumhurbaşkanımızın evsahipliğinde ve iki taraflı eşgüdüm halinde arabuluculuk misyonuna talip olduğu, barış ve çözüm ortamını inşa etmek amacıyla iyi niyetli arayış içinde bulunduğu anlamı çıkardı. Biden’ın sorumsuz ve sağduyudan yoksun politikası uzlaştırıcı ve yatıştırıcı değil, bilakis kışkırtıcı ve karanlık mahiyetlidir."

        "SORUNUN YEGANE ÇÖZÜMÜ"

        İsrail Filistin arasındaki çatışmalar için çözüm önerisini sunan MHP lideri, "İsrail-Filistin arasındaki ağırlaşmış sorunun yegâne çözümü, bölgede iki devletli bir yapının acilen ve uluslararası toplumun desteğiyle hayata geçmesidir. 1967 sınırları dâhilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti mutlak surette tezahür ve tecelli etmek durumundadır. Akan kanın durması, adaletin ihyası ancak bu sayede mümkündür" diye konuştu.

        Bahçeli, "Sivil ve masum insanlara yönelik saldırıları nefretle kınıyor, hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyor, yaralılara şifalar temenni ediyorum. Vahşet bitsin, insanlık birleşsin. Niyaz ederim ki dehşet son bulsun, dualarımız kabul olsun. Çocuklar yaşasın, katiller kahrolsun" dedi.

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