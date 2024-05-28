MHP lideri Bahçeli: Caniyahu'yu tüm öfkemle lanetliyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul 571 yıl önce zincirlerinden kurtulmuştur. 571 yıl önce sevdalısı Türk milleti ile kavuşmuştur. Türk cihan hakimiyetinin ilk merkezi İstanbul'dur. İstanbul bizim için kızıl elmaydı ve asırlar önce kurulan hayaller 571 yıl önce gerçek oldu.

İstanbul'un bugünkü ızdıraplı hali bizi üzmektedir. Bugünkü İBB yönetimi fethin kazanımı İstanbul'u yüzüstü bıraktı. İstanbul kötü yönetiliyor. Ballı börekli Roma seyahatinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının müsriflikten bahsetmesine hiç kimse inanmayacaktır. Belediye bütçesini savuruyorlar müsriflik yapıyorlar.

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İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARI

Gazze'deki tablo kahredici boyutlardadır. İsrail, BM kampında savaş uçaklarıyla ölüm saçmıştır. Netanhayu yani Caniyahu başta olmak üzere İsrail yönetimini tüm öfkemle lanetliyorum. İsrail savaş hukuku ile bağdaşmayan katliamlar yapıyor. Bizim lügatimizde İsrail'in vahşetini anlatacak kelime bulamıyorum. Vahşeti tanımlayacak kelime yoktur.

"İSLAM ÜLKELERİ AYAĞA KALKMALI"

İslam ülkeleri ayağa kalkmalıdır. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın demek zalimlere zımnen onay vermektir. Allah'tan korkuyu sözde hatırlayan bazı İslam ülkelerinin bohem yöneticileri gece yastığa başlarını koyduğunda huzurlu uyuyabiliyor mu? Filistin'in tanınması da çığ gibi genişlemelidir. Demokrasiden bahseden hiçbir devlet duyarsız kalmamalıdır.