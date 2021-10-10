Bahçeli: ABD terör örgütüyle mi, Türkiye'yle mi müttefik

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Analar-Bacılar Kurultayı"nda konuştu. Bahçeli, "Akan gözyaşlarının kimlik sorgulaması yapılmamalıdır. Acıyı çeken ağıtı yakan bilir" dedi.

Diyarbakır Anneleri'nin eylemlerini anlatan Bahçeli, "Bu bölücü ve yıkıcı terör partisinin ön kapısından giren, arka kapısından PKK'nın mağara deliklerine yollanmaktadır. HDP eşittir PKK/PYG/YPG'dir. Hiç kimse aklımızda alay etmesin. HDP ile ortaklık PKK ile ortaklıktır" diye konuştu.

Bahçeli sözlerin şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar dünya üzerinde çocuk kaçıran, terörist devşiren bir parti ne görülmüş ne duyulmuştur. Kürt kökenli kardeşlerim bu oyunu bozacaktır. Bu alçaklar demokratik siyasetin alanından çıkmıştır. HDP'nin kapatılması anaların ümitlerini yeşertecektir. Dökülmüş şehit kanlarının yerde kalmaması için HDP'nin kapısı açılmamak üzere kilit açılmalıdır. Bunlar çocuk, uyuşturucu kaçakçısıdır, devlet ve millet düşmanıdır. Bölücü teröristler, bölücü siyasiler gibi adalet karşısında hesap vereceklerdir."

"BIDEN ARTIK KARAR VERMELİ"

ABD Başkanı Joe Biden'ın Suriye ve Türkiye hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Bahçeli, "Biden artık bir karar vermelidir. ABD terör örgütleriyle mi Türkiye'yle mi müttefiktir? ABD'nin emel ve hedeflerine hizmet eden caniler sınırlarımızda mevcuttur. Asker çekmek göz boyamadır" diye konuştu.

BAHÇELİ'DEN ÇAĞRI

MHP lideri Bahçeli, Diyarbakır Anneleri'nin evlatlarına seslenerek şu çağrıyı yaptı:

"Bugüne kadar Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmedim. Partimizi temsilen herhangi bir heyet göndermedim. Konuyu siyaset ve partiler üstü ele aldım. Türkiye'nin bu kadar nazik döneminde evlatlarına çağrıda bulunan annelerin sesi her yerde çınlamaktadır. Bölücü örgüt PKK'dan bir an önce kurtulun, analarına koşun. Zalimlerin oyuncağı olmayın. Gelin düşmandan yakanızı kurtarın."

"KADINLARIN KATLİNE SEYİRDİ KALAMAYIZ"

Kadın cinayetlerine tepki gösteren Bahçeli, "2020 yılında 527 kadın cinayete kurban gitmiştir. Bu yılında ilk 9 ayında 100 kadın cinayeti işlenmiştir. Kadınlara cinayetler artıyorsa, hayatları tehdit ediliyorsa medeniyet yükselişini iddia etmek beyhudedir. Barbarlık, alçaklık, katilliktir. Kadınların katline seyirci kalamayız. Kadın anadır, bacıdır, gelecektir. Kadına şiddet sorunu çözülmeden, uzanan vahşi eller kırılmadan hayat bize zindandır. Kadın şiddetine son vermeden demokratik ve insani gelişmeyi yakalayamayız. Kadın cinayetleri kesilmeden insanlık değerlerini ağzımıza almayı hak göremeyiz" ifadelerini kullandı.