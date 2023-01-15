Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Son dakika: MHP'li Yıldırım'ın ağabeyi hayatını kaybetti - Güncel haberler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'ın ağabeyi hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın ağabeyi Erdoğan Yıldırım, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam Belediyesi'ne taziye ziyaretinde bulundu. Bahçeli'yi, Erdoğan Yıldırım'ın kardeşi Yaşar Yıldırım karşıladı

Giriş: 15.01.2023 - 15:28 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: MHP'li Yıldırım'ın ağabeyi hayatını kaybetti - Güncel haberler
DHA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın ağabeyi Erdoğan Yıldırım (63), hayatını kaybetti.

Kızılcahamam ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin MHP'li üyesi Erdoğan Yıldırım, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım'ın da ağabeyi olan Erdoğan Yıldırım, Kızılcahamam Belediyesi önünde düzenlenecek törenin ardından ikindi vakti kılınacak cenaze namazı ile ilçe mezarlığında toprağa verilecek.

BAHÇELİ TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam Belediyesi'ne taziye ziyaretinde bulundu. Bahçeli'yi, Erdoğan Yıldırım'ın kardeşi Yaşar Yıldırım karşıladı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Beypazarı'nın şehir stadı için çalışmaları sürüyor
Beypazarı'nın şehir stadı için çalışmaları sürüyor
Ankara'nın tüm mezarlıkları yenilendi
Ankara'nın tüm mezarlıkları yenilendi
Okul yolundaki kaldırımı şerit yaptılar denetim şart!
Okul yolundaki kaldırımı şerit yaptılar denetim şart!
Köpek dövüştürenlere baskın: 31 gözaltı
Köpek dövüştürenlere baskın: 31 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.