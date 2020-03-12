AA

MHP'li Taşdoğan: "Ülkemiz koronavirüsü basit tedbirlerle atlatacaktır"



MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) basit tedbirlerle atlatacağını söyledi.

Taşdoğan, partisinden bir grup milletvekiliyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsün küresel ölçekte ve milli boyutta ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, Çin'de çıktığı günden bugüne kadar tüm tedbirleri alan, hızlıca Bilim Kurulu kuran ve bilimin ışığında mücadele veren başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere bilim kurulu heyetini ve tüm sağlık çalışanlarını tebrik etti.

MHP olarak, Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun alacağı her kararın yanında duracaklarını ifade eden Taşdoğan, "Zira bu sorun küreseldir, çözümü millidir, tedbirlerimiz ise kişiseldir." dedi.

Türkiye'de ilk vakanın bildirildiğini anımsatan Taşdoğan, "Pandemi ilanı basit bir kavram değildir. Buna rağmen bilgilendirme eksiklikleri, yersiz korkuya ve hastalığa karşı mücadelenin bir faydası kalmadığı düşüncesiyle paniğe yol açabilir. Şu an için paniğe yol açabilecek bir durum mevcut değildir. Bu sebeple halkı bilgilendirme çalışmalarına hem ulusal hem de bölgelere göre eğitim programları hayata geçirilmelidir." diye konuştu.

Taşdoğan, şu anda bir aşı ya da etkileyici bir tedavinin mevcut olmadığını dile getirerek, "Damlacık yoluyla virüslerin yayılmasını önlemek için elleri temiz tutmaya gayret etmek, yıkamak, dezenfektan solüsyonları kullanmak, hastalarla temastan kaçınmak gibi temel tedbirler tavsiye edilerek birçok şeyin de önlemi alınmıştır. En önemli tedbirler basit olan tedbirlerdir. Ülkemiz bu basit tedbirlerle bunu atlatacaktır." ifadesini kullandı.