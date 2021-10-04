MHP'li Semih Yalçın'dan 2023 seçimleri mesajı

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, her dönemde Türkiye'nin sadece bugününü değil, gelecek yıllarını da içine alan kapsamlı bir faaliyet programı yürütmeyi gelenek haline getiren MHP'nin bu defa da 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle genel ve yerel seçimler için yoğun bir çalışma sürecine girdiğini belirtti.
Çalışmaların ilk adımını 9 ilde gerçekleştirilen bölge istişare toplantılarının oluşturduğunu kaydeden Yalçın, "Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023 - Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler" mottosu altındaki toplantıların, 4 Eylül'de Afyonkarahisar'daki açılışın ardından, Bursa, Manisa, Erzincan, Konya, Gaziantep, Amasya, İstanbul, Kayseri ve Ankara'da düzenlendiğini aktardı.
Kayseri ve Ankara'da gerçekleştirilen toplantılarla istişari mahiyetteki toplantıların tamamlandığını ifade eden Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Her biri büyük coşku ile heyecan içinde yapılan, aynı zamanda teşkilatlarımızın disiplin ve dinamizmini ortaya koyan bu toplantılar, bundan sonraki dönemde atılacak adımlara da ivme kazandırmıştır. Böylece teşkilatlarımızın genel merkezimizle üstün bir uyum içinde çalıştığı, çeşitli il ve ilçelerden gelen katılımcı arkadaşlarımızın önümüzdeki dönemde sürdürülecek propaganda ve halkla kucaklaşma faaliyetlerine katkıda bulunmaya ziyadesiyle istekli olduğu memnuniyetle gözlenmiştir. Toplantılar vesilesiyle ortaya çıkan sinerjinin bütün vatan sathına yayılması için arkadaşlarımızın gereken performansı göstermeye önceki dönemlerden daha arzulu oldukları gözlemlenmiştir."
Bölge istişare toplantıları sırasında Türkiye'nin çeşitli meseleleri hakkında parti tarafından ortaya konan isabetli tespitlerin kamuoyuyla paylaşıldığını ve neticede MHP'nin takip ettiği politikaların millet nezdinde anlamlı karşılığının olduğunun bir kez daha gözler önüne serildiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:
"Cumhur İttifakı karşısındaki çok başlı muhalefetin kendine bir Cumhurbaşkanı adayı belirlemekte bile zorlandığı, alternatif siyaset üretemediği bir dönemde MHP'nin ortaya koyduğu misyon ve vizyon hem ittifakın gelecekte yapacağı hamleler hem de partimizin kendi programı açısından doyurucu olmuştur. Bölge istişare toplantıları, MHP'nin 2023 ve sonrası için belirlediği stratejik hedeflere ulaşmak üzere emin adımlarla yürüdüğünü ve teşkilatlarımızın, 2023 yılında gerçekleştirilecek seçimler için Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde şimdiden hazır ve nazır olduğunu ortaya koymuştur."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!