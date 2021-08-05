MHP'li Kılavuz, Mersin Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarmalara tepki gösterdi

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, orman yangınlarında yeşil vatanın büyük zarar gördüğünü ifade etti.
Yangınların ilk gününden itibaren Mersin'de, vatandaşın yanında olduğunu anlatan Kılavuz, "Mersin'de de evi, serası, ahırları ve hayvanları yanan vatandaşlarımızın zararları tespit edilip mağduriyetleri giderilerek yaraları sarılacaktır." diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde ülkü ocakları aracılığıyla yardım kampanyası başlatıldığını anımsatan Kılavuz, orman yangınlarını siyasi şova dönüştürüp rant elde etmek isteyenlerin, bölücü bir dil kullanıp devleti aciz göstermeye çalışanların, sosyal medyada kaos, kargaşa ve karışıklık ortamı yaratanların, ormanları yakanlar kadar suçlu olduğunu söyledi. Kılavuz, emniyet ve jandarma teşkilatının, yangınların başladığı ilk günden itibaren sahada olduğuna işaret etti.
- "Mersinli vatandaşlarımızın vicdanına havale ediyorum"
Mersin Büyükşehir Belediyesinde toplu işten çıkarmalar yaşandığını ifade eden Kılavuz, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, vatandaşlarımızın derdiyle dertlenmek yerine insanların ekmeğine kan doğramaya devam etmektedir." dedi.
Yangınlardan dolayı birçok insanın evine ateş düşmüşken bir ateşin de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından hanelere atıldığını dile getiren Kılavuz, bugün yine yüzlerce belediye çalışanının bir mesajla işlerinden çıkarıldığını belirtti.
Kılavuz, işten çıkarmalara tepki göstererek, "Mersinli hemşehrilerime buradan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nı şikayet ediyor ve Mersinli vatandaşlarımızın da vicdanına havale ediyorum." ifadesini kullandı.
Hiçbir belediye personelinin yalnız ve sahipsiz olmadığını vurgulayan Kılavuz, "Bütün belediye personelimizin canla başla yanlarındayız. Sesleri olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Kinle, nefretle ve intikamla hareket edenlerin karşısında belediye çalışanlarımızın haklı mücadelelerinde daima onlarla beraberiz. Emekçinin hakkını her platformda savunup dile getireceğiz. Bu uygulamalar bizleri asla yıldıramaz, geri adım attıramaz." diye konuştu.
MHP'den Mersin Büyükşehir Belediyesi başkanlığı da yapan ancak daha sonra İYİ Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz'a da tepki gösteren Kılavuz, "Bugün Mersin'de belediye çalışanları işten çıkartılıyorsa bunun sorumlusu Millet İttifakı, CHP zihniyeti ve Kocamaz'ın ihanetidir." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!