MHP'li Depboylu'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı:

08 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Bilim insanları ve araştırmacıların sunduğu bilgiler doğrultusunda, kadınlarımızın yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ışığında etkili, uygulanabilir ve sürdürülebilir politikaların üretilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." ifadesini kullandı.
Depboylu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yüreği acıyla doluyken onurlu ve dik duruşuyla "vatan sağ olsun" diyerek azametli ve gururlu varlığıyla aziz Türk milletini şereflendiren saygıdeğer şehit analarına sevgi, saygı ve şükranlarını sundu.
MHP'nin kadınların zaman içinde değişen sorunları ve ihtiyaçlarına karşı her zaman duyarlı olduğuna işaret eden Depboylu, hızlı gerçekleşen değişimlerin beraberinde getirdiği yeni sorunlarla birlikte, çözümü henüz gerçekleşmemiş mevcut problemlerin giderilmesi gerektiğinin bilincinde hareket ettiklerini belirtti.
MHP'nin 51 yıllık siyasi tecrübesi, ilkeli ve kararlı duruşuyla siyasette ilklere imza attığını, rol model olduğunu vurgulayan Depboylu, bunun yakın zamandaki örneğinin Türkiye siyaset tarihinde ilk olan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde düzenlenen "Toplum, Kadın ve Şiddet" temalı sempozyum olduğunu kaydetti.
Toplumun kanayan yaralarından biri olan kadına şiddet konusunun, sempozyumda bilim dünyasıyla irtibat kurarak bilgi şöleni tarzında masaya yatırıldığına dikkati çeken Depboylu, partilerinin bu bilgi şöleni ile kadına yönelik şiddetin önlenmesinde sorumlu, bilinçli ve kararlı tutumunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.
Depboylu, "Sempozyumumuza katılan kıymetli bilim insanları ve araştırmacıların sunduğu bilgiler doğrultusunda, kadınlarımızın yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ışığında etkili, uygulanabilir ve sürdürülebilir politikaların üretilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve siyasal alandaki belirleyiciliği, olması gereken düzeye çıkarılmadan güçlü, istikrarlı ve sözü dinlenen bir Türkiye tablosuna ulaşmak imkansızdır." sözlerini anımsatan Depboylu, Türk kadınının kadim tarihin derinliklerinden günümüze ulaşan şahsiyetli, dirayetli duruşunun, devletin ve milletin bekası için üstlendiği rolün devam etmesinin, Türkiye'nin güçlenmesinin, gelişmesinin ve muasır milletlerin arasında yer almasının ve hatta lider konumuna yükselmesinin anahtarı olduğunu kaydetti.
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