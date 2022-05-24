MHP'li Belediye Başkanı'nın evlat acısı

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kızı Elif Su, bir ay önce kanser teşhisiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

11 yaşındaki Elif Su, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.