MHP'li Aycan, Tip 1 diyabet hastalarının sorunlarının çözülmesini istedi

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Aycan, Tip 1 diyabet hastaları ve yakınlarıyla TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Diyabet hastalığının, Tip 1 ve Tip 2 olarak, ikiye ayrıldığını anımsatan Aycan, Tip 1'in daha çok çocuk yaşlarda ortaya çıkarak ömür boyu sürdüğüne dikkati çekti.

Aycan, bu hastalığın tedavisinde büyük kolaylıklar sağlayan sensör ve insülin pompasının çok maliyetli olduğunu belirterek, daha önce bu cihazlarının SGK tarafından karşılanması için girişimlerde bulunduğunu ancak sonuç alınmadığını anlattı.

Türkiye'de yaklaşık 20 bin diyabet hastasının olduğunu dile getiren Aycan, "Bu cihazlar özellikle çocuk hastaların tedavisinde çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Cihazlar çok pahalı olduğu için de herkes alamıyor. Bu nedenle SGK'nın mutlaka bir çözüm bulması gerekir." dedi.