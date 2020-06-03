MHP'li Aycan, Kovid-19 ile mücadelede yeni normal hayata geçişi değerlendirdi:

Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınıyla mücadelede "yeni normal" olarak tanımlanan döneme geçildiğini, salgın açısından bunun, üçüncü döneme denk geldiğini ifade etti.
Üçüncü dönemde, günlük vaka sayısı ile iyileşen kişi sayısının birbirine eşit hale geldiğini anlatan Aycan, "Bu dönemi, kontrollü normal hayat diye tanımlıyoruz. İş yerleri açıldı, kamu çalışmaya başladı fakat kontrolleri elden bırakmamak gerekiyor. Maske, sosyal mesafe ve el hijyenine önem vermeliyiz. Vaka bitmedi, hala var, her gün yeni vakalar ortaya çıkıyor. Bu da riskin geçmediğini gösteriyor." diye konuştu.
Kontrolsüz normal yaşam için henüz erken olduğunu, vaka sayısının sıfırlanmadığını belirten Aycan, test yapılmasına rağmen 14 günde vaka bulunmazsa o zaman normal, kontrolsüz hayata geçilebileceğini vurguladı.
Salgında "ikinci dalga"yı konuşmanın da henüz erken olduğunu, birinci dalganın henüz bitmediğini ifade eden Aycan, bu zamana kadar alınan önlemleri de doğru bulduklarını söyledi.
Aycan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"65 yaş üstüne ve 18 yaş altına kısıtlamanın devam etmesi gerekiyor. Bundan sonra en önemli sorumluluk, kurallara uymaktır. Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 kapasiteden yüzde 100 kapasiteye dönmesi erken oldu. Orada risk var, sosyal mesafeyi ortadan kaldırırsak yakın temas olur. Toplumda ciddi bir şekilde kurallara uymamak var. Sanki her şey bitmiş, tehlike geçmiş gibi davranılıyor. Risk var, virüs hala aramızda dolaşıyor.
Tüm kamu personeli bu dönemde fedakarca çalıştı. Sağlık çalışanları, en önde bu mücadeleyi verdi. Sağlık personeline çok bir şey yapamadık. Hastalıklar veya ölümlerin iş sağlığı açısından değerlendirilmesi mümkün olmadı, bunu bir meslek hastalığı ya da iş kazası olarak tanımlayamadık. Bunlarla ilgili tazminat hakları oluşmadı. Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler olması lazım. Ek ödeme verildi ama herkes yararlanamadı. PTT çalışanları, polisler, zabıtalar bu süreçte çalıştı. Bunlara en azından bir ek ödeme yapmak, ödüllendirme gibi düzenleme yapmak lazım."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!