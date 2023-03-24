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MHP'li Ali Uçak kalp krizi geçirdi

MHP'li Ali Uçak, milletvekili aday adaylığı başvurusu sonrası döndüğü memleketi Manisa'da kalp krizi geçirdi. Tedavisi yapılan Uçak taburcu edildi

Giriş: 24.03.2023 - 13:18 | Güncelleme: ABONE OL
MHP'li Ali Uçak kalp krizi geçirdi
MHP'li Ali Uçak kalp krizi geçirdi
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DHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi Ali Uçak, milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptıktan sonra döndüğü memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, sahibi olduğu üzüm işletmesindeki karşılama sırasında kalp krizi geçirdi. Uçak, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

MHP MYK üyesi, iş insanı Ali Uçak, önceki gün MHP Genel Merkezi'ne gidip, milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı. Uçak, aynı akşam Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki sahibi olduğu üzüm işletmesine geldi. Uçak, burada çalışanları ve sevenlerinin tezahüratlarıyla karşılandı. Burada milletvekili aday adaylığını açıklayan Uçak, kısa bir konuşma yaptı. Aşırı heyecanlı olduğu görülen Ali Uçak, İstanbul'dan yeni geldiğini, rahatsızlığı nedeniyle serum taktırdığını ve kendisini çok yorgun hissettiğini belirtip, izin isteyerek konuşmasının bir bölümünü oturarak tamamladı.

Bir süre sonra baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetiyle Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen Uçak'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Uçak ambulansla daha kapsamlı olan Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Uçak, buradaki tedavisini ardından dün akşam saatlerinde taburcu edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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