MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan "fındık taban fiyatı" açıklaması

Akçay, fındık üreticilerinin sorunları ve 2020 yılı fındık taban fiyatı konusunda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Fındık üreticilerinin yanında olan MHP'nin konuyu yakından izlediğini ifade eden Akçay, Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık 500 bin aile ve 8 milyon üreticinin geçim kaynağının fındık olduğunu söyledi.
Fındığın önemli bir ihracat kalemi olduğuna dikkati çeken Akçay, şöyle devam etti:
"Manisa'da üzüm fiyatları ve rekoltesiyle ilgili sorunların ve tartışmaların çıktığı gibi her sezon öncesinde fındık taban fiyatıyla ilgili sorunların ortaya çıktığını da biliyoruz. Ayrıca İtalyan fındık karteli Ferrero ve onun Türkiye'deki uzantıları aracılığıyla her yıl fındık üzerinde spekülasyonlar yapılarak fiyatlarla oynandığını, fiyatların düşürüldüğünü de biliyoruz ve söylüyoruz. Fındık kilogram fiyatı geçtiğimiz ay 26 lira civarındayken bugünlerde 19 liraya düşmüştür. Fındığın fiyatı yabancı şirketlerin inisiyatifine bırakılmamalıdır."
Erkan Akçay, bu yıl rekoltenin düştüğünü, fındığa talebin arttığını belirterek, "Temmuz ayının sonuna geliyoruz. Sabırlı olalım. Tribüne oynamak ve mugalata yapmak yerine Sayın Cumhurbaşkanının açıklayacağı kararı bekleyelim. İnanıyorum ki hükümet fındık üreticilerimizin beklentilerini karşılayacaktır. Bu ümit ve beklenti içerisindeyim." diye konuştu.
Fındık hasadına başlanmadan önce taban fiyatının açıklanması gerektiğini vurgulayan Erkan Akçay, "2020 yılı için maliyetin üzerine enflasyon ve üreticinin refah payı da ilave edilerek üreticiyi memnun edecek bir taban fiyat belirlenmelidir. Toprak Mahsulleri Ofisi ve FİSKOBİRLİK eliyle de fındık alımı yapılmalıdır." dedi.
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