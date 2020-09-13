MHP Grup Başkanvekili Akçay: "101 yıl önceye göre 101 kat daha güçlüyüz"

AA

Akçay, bir düğün salonunda gerçekleştirilen partisinin Alaşehir İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına tepki gösterdi.

Macron'un talihsiz ve haddini aşan açıklamasını şiddetle reddettiklerini belirten Erkan Akçay, şunları kaydetti:

"Bugün Fransa'nın Doğu Akdeniz'de ne işi vardır. Karadeniz, Marmara, Adalar Denizi ve Akdeniz’de bizim toplam 460 bin kilometrekarelik bir yetki alanımız var. Biz buna 'Mavi Vatan' diyoruz. Kim hangi hesabı yaparsa yapsın, geçmişte Alaşehir Kongresi ile ve istiklal ve istikbal ruhuyla dünyanın süper güçlerine karşı vatanımızı savunmuşsak, bugün de vatanımızı savunacağız. Artık Türkiye 101 yıl öncesi gibi ordusu dağıtılmış, silahları elinden alınmış, işgal edilmiş, ekonomisi harap ve bitap düşmüş bir ülke değil. Elhamdülillah 101 yıl önceye göre 101 kat daha güçlüyüz."

Fransa'ya da Alaşehir Kongresi'nden bazı hatırlatmalar yapmak istediğini ifade eden Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1915 yılında Türkiye’yi yıkmak isteyen güçler, Çanakkale Boğazı'na gelmişlerdi ve Türk milleti destan yazarak, ülkemizin işgaline engel olmuşlardır. Türk milleti 'Çanakkale geçilmez' dedi. Buradan Macron'a hatırlatmak lazım, biz Yunan’ı 9 Eylül 1922’de yurdumuzdan kovduk, defettik. Fransızları Yunanlar'dan bir yıl önce 20 Ekim 1921’de defettik. Milliyetçi Hareket Partisi bütün meselelere bu tarih şuuru içerisinde bakar, bugün ve yarın perspektifinde hem istiklalimizi hem istikbalimizi düşünür."

Akçay, Manisa'nın en büyük gelir kaynağı olan üzümle ilgili çalışmaları da yakından takip ettiklerini ve bunu Meclis gündemine taşıdıklarını ifade etti.

Ağustos ayının sonunda açıklanan üzüm fiyatının temmuz ayında açıklanmasının çiftçiler açısından faydalı olacağını düşündüklerini aktaran Akçay, "Çünkü üreticimiz sofralık üzüm mü, yoksa kurutmalık üzüm mü yetiştireceğine bu tarihler arasında karar verebilir." diye konuştu.

Kongrede tek aday olarak seçime giren Necdet Türk, yeni ilçe başkanı oldu.