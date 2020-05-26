MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Babacan'ın sözlerine tepki:

Büyükataman, yazılı açıklamasında, Babacan'ın kullandığı dilin kendisine ait olmadığını belirtti.
"Bu dil, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin, FETÖ'nün boğazına tıkadığı dildir." değerlendirmesinde bulunan Büyükataman, kullanılan dilin, PKK sevicilerine kıvırıp yutturdukları Türkiye'deki siyasi şubelerine Bahçeli'yi hedefe koyduran, kaynağı dışarıda bir merkezin dili olduğunu ifade etti.
MHP ve Bahçeli'nin Türk siyasetine katkılarının, ülkenin dünden bugüne katettiği mesafede oynadığı rolün ortada olduğuna işaret eden Büyükataman, bunun "beynini kiraya verenlerin" inkarla üzerini örtemeyeceği bir gerçek olduğuna değindi.
Büyükataman, MHP Genel Bahçeli'ye yönelik sistemli ve tek merkezden yayılan saldırıların da kötü niyetlilerin bu gerçeği idrakinin sonucu olduğunu belirterek, MHP'nin geçmişten bugüne demokrasinin önündeki tıkaçları itinayla açtığını ifade etti.
MHP'nin "demokrasiyi kemirerek açtıkları delikten içeri sızmaya kalkan demokrasi farelerine" de müsaade etmemeye kararlı olduğunu bildiren Büyükataman, şunları kaydetti:
"Kendine faydası olmayanların milletin dertlerine 'deva' olmak için çıktıklarını iddia ettikleri yol, yol değildir. Bunlar gereksiz ve boş işler uzmanıdır. Büyük Türk milleti kargaların kılavuzluğuna muhtaç kalmamıştır, kalmayacaktır. FETÖ'ye milyon dolarlık peşkeşi hala yüzü kızarmadan savunmaya kalkanların, Türk milletinin acılarına ortak olmasını beklemiyoruz.
'Düşünce özgürlüğü' adı altında PKK ve FETÖ sözcülerine Türk milletine özgürce düşmanlık yapmayı vadeden Babacan'a ve bağlı olduğu bitik bataryaya Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in veciz sözünü hatırlatmak isteriz: 'Türkiye'yi parçalama, Türk milletini bölme diye bir hürriyetten söz edilemez."
- "Bir meczubun bir dahiye dil uzatmasından farksız"
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Cumhur İttifakı'nın iki eşit ve onurlu bileşeni olan MHP ile AK Parti'nin aynı zamanda iki ayrı tüzel kişiliğe sahip olduğuna işaret ederek, kabinedeki bakanların belirlenmesi ve karar alma yetkisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olduğunu anımsattı.
Büyükataman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Parmağını şıklatarak demokrasi getireceğini, 30 günde ekonomiyi toparlayacağını söyleyen 'Ali Potter', korona günlerinde Harry Potter izleyedursun Milliyetçi Hareket Partisi, gerekli gördüğü tüm konularda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin kıymetli bakanlarına katkılarını sunmakta, olumlu icraatlerde de takdirlerini ifade etmektedir. Akıl tutulması yaşayanların, aklı ipotek altında olanların Sayın Genel Başkanımızın akıl ürünü sözlerini 'deli saçması' olarak adlandırması, bir meczubun bir dahiye dil uzatmasından farksızdır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!