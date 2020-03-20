Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Sadir Durmaz imzasıyla yayınlanan “KOVİD-19 virüsü nedeniyle Belediye Başkanları tarafından alınması gereken tedbirler” yer aldı.



Belediye başkanları tarafından alınması gereken tedbirler şöyle sıralandı:

1.Devletimizin yetkili kurumları dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemeli, gerekli durumlarda ilgili kurum ve kişilerden doğrudan bilgi alınmalıdır. Alınan bilgiler vatandaşlarımız ile paylaşılmalı, toplumun yanlış bilgilendirilmesine müsaade edilmemelidir.

TEMAS OLASILIĞI OLAN ORGANİZASYONLAR İPTAL EDİLMELİ

2.Belediyelerimizin “reklam-tanıtım” alanlarında özellikle Sağlık Bakanlığının bilgilendirmelerine yer verilmeli, bu bilgilerin ve uyarıların daha çok vatandaşımıza ulaşmasında belediyelerimiz üstüne düşeni fazlasıyla yapmalıdır.

3.KOVİD-19 virüsünün insandan insana bulaşmasında en önemli etkenin insanların birbirleri ile temasları olduğu uzmanlarca sık sık belirtilmiştir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın birbirleri ile temas olasılığı fazla olan her çeşit organizasyon mutlaka iptal edilmeli ya da ertelenmelidir.

BORCU OLAN VATANDAŞLARIMIZIN SUYU KESİLMEMELİ!

4.Vatandaşlarımızın yoğun kullandıkları alanlar ve toplu taşıma araçları sık sık dezenfekte edilmeli, kontrolleri yapılmalıdır.

5.Belediyelerimize su borcu olan vatandaşlarımızın hanelerinin suyu kesinlikle kesilmemeli, belediyelerimizin kiracısı olan vatandaşlarımıza da kolaylıklar sağlanmalıdır.

6.Sık sık gündeme gelen kimi ürünlerin fiyat artışı konusunda belediye zabıtalarımız denetim ve kontrollerini arttırmalı, vatandaş mağdur edilmemelidir.

7.Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karantina kurallarının ve tedbirlerinin uyulması ve uygulanması konusunda belediyelerimiz mutlaka üstüne düşen görevi eksiksiz yerine getirmelidir.