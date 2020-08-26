MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Tatvan'da

AA

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ve Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin karşıladığı Bahçeli, 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı’nda düzenlenen etkinliklerin ardından Tatvan ilçesine geçti.

Burada partililerce karşılanan Bahçeli'ye, Erdemir tarafından filografi sanatıyla işlenmiş Türk Bayrağı tablosu, Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Battal Taşar tarafından da plaket takdim edildi.

Bahçeli, burada partililerle bir süre görüştü.