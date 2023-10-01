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        Haberler Gündem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den emekli maaşlarına ilişkin açıklama

        Bahçeli'den emekli maaşlarına ilişkin açıklama

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli maaşlarında yapılacak artışa ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Zannediyorum kısa sürede sonuç verir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 15:36 Güncelleme: 01.10.2023 - 15:36
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        Bahçeli'den emekli maaşlarına ilişkin açıklama
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        MHP Genel Başkanı Bahçeli, 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla geldiği Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Ankara'daki terör saldırısına ilişkin soruya Bahçeli, sabah saatlerinde bir açıklama yaptığını, bu açıklamanın yeterli olacağını belirtti.

        Bir gazetecinin "emekli maaş artışına yönelik MHP'nin bir vaadinin olduğu, bu konuda yetkililerle herhangi bir görüşmelerinin olup olmadığının" sorulması üzerine Bahçeli, "Bizim özel bir görüşmemiz olmadı ama Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Zannediyorum kısa sürede sonuç verir." diye konuştu.

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