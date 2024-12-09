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        Haberler Gündem MHP Genel Başkanı Bahçeli DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan'ı alkışladı Önder'le tokalaştı

        MHP Genel Başkanı Bahçeli DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan'ı alkışladı Önder'le tokalaştı

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı alkışlarken DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'le tokalaşması dikkatleri çekti

        Giriş: 09.12.2024 - 21:40 Güncelleme: 09.12.2024 - 21:54
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        Bahçeli Bakırhan'ı alkışladı, Önder'le tokalaştı
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşmasını yapmak için kürsüye gelen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı alkışladı. Bahçeli'nin ayrıca DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile de tokalaşması dikkat çekti.

        Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Bakırhan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

        Madem Kürt sorununun çözümü için Öcalan’ı gösteriyorsunuz o halde neden İmralı'nın kapılarını kapalı tutmaya devam ediyorsunuz barışa tecrit uyguluyorsunuz. Barışta ısrar etmek toplumsal barışı büyütmek hem bugüne anlamlandırmalı hem yarınları kurtarmanın yoludur. İkinci yüzyılda herkesi kapsayan bir yeni anayasa ile girebiliriz.

        "BARIŞI TOPRAKLARA İNDİRME ZAMANIDIR"

        2025 yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz bu meclis demokratik Cumhuriyet’in şansına sahiptir 85 milyonun kendisine ait hissedeceği bir ülke olma onuru bu meclise ait olsun yüzyıldır bu toprakların hasret kaldığı barış sesini duymanın zamanıdır ufukta asıl duran Barışı topraklara indirme zamanıdır

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        #devlet bahçeli
        #Tuncer Bakırhan
        #Sırrı Süreyya Önder
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