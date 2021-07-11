Bahçeli'den Cumhurbaşkanı'na tebrik ve hediye

AA

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilişinin yıl dönümü dolayısıyla kendisine "uzun ömürlü, yüce" anlamına gelen çınar fidanı takdiminde bulundu.

Bahçeli, fidanı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve Zat'ı Devletleri'nin Cumhurbaşkanı seçilişinin üçüncü yıl dönümünü gönülden kutluyor, yeni bir çınar rüyasının tezahür etmesini temenni ediyorum." mesajıyla Erdoğan'a gönderdi.

Öte yandan MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP Genel Başkanlığına seçilmesinin 24. yıl dönümü nedeniyle Devlet Bahçeli'ye 6 Temmuz'da çiçek yolladı.