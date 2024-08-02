Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Instagram'a getirilen erişim engeli kararı yerinde

        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Instagram'a getirilen erişim engeli kararı yerinde

        Instagram'a getirilen erişim engelini milli güvenlik gerekçesiyle desteklediğini ve bu kararı yerinde bulduğunu açıklayan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Türkiye karanlık odaklara ve soykırımcılara diz çökmeyecek" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 19:20 Güncelleme: 02.08.2024 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Instagram'a engel kararı yerinde'
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Instagram'a getirilen erişim engelini milli güvenlik gerekçesiyle desteklediğini ve bu kararı yerinde bulduğunu açıkladı.

        Özdemir yaptığı paylaşımda şu değerlendirmede bulundu:

        Yaklaşık bir ay önce güvenlik açıklarının fazlalığı, toplanan dataların kullanıcıların istek ve iradesi dışında üçüncü çevrelere verilmesi, anlık ve ortam takibi ile dinleme ve izleme, konum bilgilerini kullanıcıların onayı dışında paylaşma, Türkiye’ye yönelik milli güvenliğimizi etkileyecek faaliyetler ve yine milletimize ait neredeyse tüm değerleri hedef alması sebebiyle şahsi Instagram hesabımı dondurmuştum.

        "MÜMKÜN OLDUĞUNCA KULLANMIYORUM"

        Benzer bir uygulama Meta altyapısında birleştirilen Facebook ve Whatsapp’ta da bulunduğundan mümkün olduğunca bu platformları da kullanmıyorum. Bunun yanı sıra aynı uygulamaların, Milliyetçi Ülkücü Hareket’e ait değerlerle, Türkiye’nin milli değerlerini ve milletçe ortak hassasiyetlerimizi hedef alan ve bu yolda Türk Mahkemelerinin dahi kararlarını dinlemeyen tutumlarının olduğu aşikardır.

        "INSTAGRAM'IN TUTUMU BARDAĞI TAŞIRDI"

        Son olarak soykırım suçlusu İsrail’i eleştiren kim varsa hepsiyle ilgili program içi sansür uygulayan Instagramın tutumu artık bardağı taşırmıştır. Bu durumların kabulü ise mümkün değildir. İnsanımızın milli ve manevi değerlerini hedef alan bu uygulamayı, yani Instagram’ı Türkiye’nin hassasiyetlerine saygılı davranılıncaya kadar da bireysel olarak kullanmayacağım. Başka türlü bugünümüzü ve geleceğimiz olan evlatlarımızı korumamız mümkün olmayacak.

        "YERİNDE BİR KARAR ALINMIŞTIR"

        Bu vesile ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Instagram konusunda yerinde bir karar alınmıştır. İletişim Başkanlığı ve BTK, anayasadan aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirerek, milli hassasiyetlerimizi göstermiş; küresel karanlık odaklar ve soykırımcı İsrail’e karşı hiçbir konuda Türkiye’nin diz çökmeyeceğini, diz çökmesi gerekenlerin de Türkiye ve Türk Milleti üzerinden milyarlarca dolar kazanıp, sonra bu millete hakaret edenlerin olduğu iradesini ortaya koymuştur. Mesele özgürlükler ve güvenlik dengesiyle ele alınmaktan öte Türkiye ve Türk Milletinin bekası, onur ve haysiyeti meselesidir. Bundan da asla taviz verilmemelidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İsmail Özdemir
        #Instagram engeli
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        6 yaşındaki çocuğa işkence: Babaanne ve baba gözaltında
        6 yaşındaki çocuğa işkence: Babaanne ve baba gözaltında
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Genco Erkal'a veda
        Genco Erkal'a veda
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Habertürk Anasayfa