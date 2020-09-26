MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz il kongresinde konuştu - NİĞDE

Durmaz, Niğde'de Hüdavent Hatun Parkı'nda, MHP Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, MHP'nin devleti ve milleti için sorun üreten değil, sorun çözen bir parti olduğunu söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminde Türk milletinin sokakta kurduğu Cumhur İttifakı'nın asla basit bir seçim birlikteliği olmadığına dikkati çeken Durmaz, şunları kaydetti:
"7 Ağustos'ta Yenikapı ruhuyla perçinlenen bu birliktelik, özünde vatan ve millet sevgisini barındırmaktadır. Bugün ülkemiz Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim, Ege'de yükselen tansiyon, sınırlarımızdaki terör operasyonlarıyla egemenlik haklarımızı korumaya çalışırken bir yandan da ekonomik sıkıştırmayı yarmaya öte yandan koronavirüsle mücadele etmeye çalışan bir Türkiye söz konusudur. Böyle bir durumda siyasi hesap yapanların ahlakı sorgulanmalıdır. Son günlerde Genel Başkanımızın 'Türk Tabipleri Birliği Türk hekimlerini temsil edemez' dediği bu yapı, kurulduğu günden bugüne her zaman devletin karşısında olmuştur. Bu birlik kesinlikle kapatılmalıdır."
Durmaz, Devlet Bahçeli'nin sözlerini doktor ve sağlık çalışanlarına söylemiş gibi çarpıtanların Türk Tabipleri Birliği ile aynı zihniyete sahip olduğunu vurgulayarak Türk Tabipleri Birliğinin zihniyetinin gayrimilli, ayrıştırıcı ve yıkıcı olduğuna işaret etti.
HDP, CHP ve İYİ Parti'nin Türk Tabipleri Birliğine sahip çıktığına işaret eden Durmaz, "CHP'nin Atatürk maskesi düşmüş, altındaki HDP yüzü apaçık görünmüştür. Bunlar zaten Atatürk konusunda samimi olsalardı bugün emperyalizme karşı verilen Mavi Vatan ve Misakımilli konularında devletimizin yanında yer alırlardı. Bunlar Libya'da Hafterci, Suriye'de Esadcı, Pensilvanya'da FETÖ'cü, Kandil'de PKK'lı olmuş ama bir kere bile Türk milletinin yanında durmayı başaramamışlardır." ifadelerini kullandı.Konuşmanın ardından yapılan seçimde, tek aday olan mevcut başkan Cumali İnce, güven tazeledi.Kongreye, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, MHP'li delegeler ve partililer katıldı.
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