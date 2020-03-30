MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan'dan koronavirüs tespitine yönelik çalışma

30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Doktor olan Taşdoğan, geliştirdikleri yazılımı Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etti.
Burada gazetecilere açıklamada bulunan Taşdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve Koronavirüs Bilim Kuruluna gösterdikleri mücadele dolayısıyla teşekkür etti.
Yapay zekanın veriyi çok hızlı işlediğini ve bu nedenle çeşitli branşlarda kullanıldığını hatırlatan Taşdoğan, kendilerinin de koronavirüsün tespiti için yerli bir program geliştirdiklerini aktardı.
Programın, çekilen akciğer tomografilerini hızlıca analiz edip sonuç verdiğini ifade eden Taşdoğan, şöyle devam etti:
"Binlerce çekilmiş normal akciğer tomografisi ve Ankara'dan, İstanbul'dan ve İzmir'den ulaşılabilen kovid pozitif tomografi bulguları toparlandı. Bilimsel alt yapısı geniş bir heyetle bir çalışma yürüttük ve böyle bir ürün ortaya çıktı. Radyolog Murat Yüce, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Ahmet Rıza Şahin ve benim katılımımla uzmanlık altyapısı tasarlanmış olan bu yapay zeka uygulaması, Mert Solkıran tarafından Kahramanmaraş Teknokent bünyesinde çalışır hale getirildi. Bunu da milletimizin hizmetine sunmak için Sağlık Müdürlüğüne takdim etmeye geldik. Bu uygulamamız sayesinde radyoloji uzmanlarının iş yükü hafifleyecek ve her saniyede bir tomografi bakma imkanı oluşacak ve yüzde 99,76 isabet oranıyla okunacak."
Taşdoğan, küresel salgın durumunda hastalığın tanınması ve hasta kişilere temas etmiş kişilerin izole edilmesinde zamanın çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:
"İş yoğunluğundan arkadaşlarımız çok fazla yorulmaktadır. Böyle bir yapay zekayla, akciğer bulgusu ilk oluştuğunda, henüz tanı koyacak laboratuvar hazırlıkları olmayan yerlerde bile, tomografiyle bu kovid mi değil mi, en azından durum yönetilebilecek. Hızlı, bir saniye içerisinde sonuç verecek bir programdan bahsediyoruz. Dolayısıyla eğer kovid pozitif bir hasta gelirse hemen önlemleri alınabilecek ve hastane çalışanları kendi önlemlerini alabilecek. Tabi yatırdıktan sonra doğrulama testleriyle pozitif doğruysa tedavisine bir an önce başlanacak. Zaman kaybetmeyeceğiz çünkü zaman bu hastalıkta en önemli durum."
Gaziantep İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı da çalışmanın çok faydalı olduğunu ve sağlık çalışanlarına zaman kazandıracağını söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!