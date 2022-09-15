MHP 2023 seçimleri öncesi reklam filmi yayınladı. Reklam filmi "Türk gençliği 2023'e doğru Aydınlık Yarınlarımız" sloganıyla paylaşıldı.

MHP, 2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan seçimler öncesi ilk reklam filmini yayınladı.

Twitter'dan paylaşılan videoda "Türk gençliği 2023'e doğru Aydınlık Yarınlarımız" denildi.