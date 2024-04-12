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        Haberler Gündem Politika MHP'de MYK tarihi belli oldu

        MHP'de MYK tarihi belli oldu

        Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ilk toplantısını 15 Nisan Pazartesi günü yapacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 19:44 Güncelleme: 12.04.2024 - 19:44
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        MHP'de MYK tarihi belli oldu
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        MHP 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen MYK ve MDK ilk toplantısını 15 Nisan pazartesi günü yapacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak MYK'de, 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlenecek.

        Parti genel merkezinde Bahçeli başkanlığında başlayacak olan toplantıda 75'i asil, 25'i yedek 100 üyeden oluşan MYK ile 9'u asil, 5'i yedek 14 üyeli MDK bir araya gelecek.

        17 Mart'taki kurultay sonrasında düzenlenecek ilk toplantıda yeni seçilen üyeler arasından 15 kişilik Başkanlık Divanı ile MDK başkanı belirlenecek.

        Başkanlık Divanında 12 genel başkan yardımcısı, 1 genel sekreter ve 2 genel sekreter yardımcısı yer alıyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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