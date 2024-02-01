REKLAM advertisement1

MHP Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları kapatılırken, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü görevden alındı.

Gelişmeyle ilgili sosyal medya hesabı X üzerinden açıklamada bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

SÖZLÜ MERKEZ DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

Yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri nedeniyle Adana ilinin Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları kapatılmıştır. Aynı gerekçeyle, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, başdanışmanlık görevinden alınmış olup, tedbirli olarak merkez disiplin kuruluna sevk edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

REKLAM

Yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri nedeniyle Adana ilinin Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları kapatılmıştır. Aynı gerekçeyle, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin… — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) February 1, 2024