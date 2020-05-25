MHP'de bayramlaşma

MHP'de partiler arası bayramlaşma yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri çerçevesinde video konferans yöntemiyle yapıldı.
MHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci ve MYK üyesi Merve Menekşe yer alırken, DSP heyetinde de Genel Başkan Yardımcıları Tuğçe Tekce, Hasan Erçelebi ve Onur İste hazır bulundu.
MHP ile DSP'nin hukukunun, dostluğunun tarihe yazıldığını ifade eden DSP'li Erçelebi, MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya'ya bayramdan sonra TBMM'nin çalışıp çalışmayacağını sordu.
Meclisin çalışmamasının ve tatilde olmasının hiçbir zaman siyasetçilerin tatilde olduğu anlamına gelmediğini vurgulayan Karakaya, şöyle devam etti:
"Siyasetçilerin işi bitmiyor. O mantıkla bakarsanız siz hep tatildesiniz gibi anlaşılır. O yüzden izliyoruz, takip ediyoruz DSP yöneticileri çalışıyorlar, sosyal medyadan görüyoruz. Ben şunu çok açıklıkla ifade etmek istiyorum. Bu curcuna da kaynayıp gidiyor ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eksikleri olabilir, düzeltilmesi gereken tarafları olabilir. Bu konuda dört dörtlük demek ya da uygulama tam arzu edildiği gibi maksimum seviyede sonuç verecek şekilde devam ediyor diyemeyiz ama şunu da ifade etmek gerekiyor ki bugün korona günlerinde mukayeseli olarak diğer ülkelere baktığımızda eğer Türkiye'de başarı elde edilmiş ise yönetim sisteminin önemli katkı verdiğini söylemek lazım."
- Siyasi partiler ve seçim kanunu
Erçelebi'nin siyasi partiler ve seçim kanunundaki değişiklik önerisinin ne durumda olduğu sorusu üzerine Karakaya, şunları kaydetti:
"Millet iradesinin manipüle edildiği bir konu bir alan. Bu sebeyle Sayın Genel Başkanımızın basın açıklamasında özellikle bu konuyu milletvekili pazarlarının oluşmasına neden olabilecek bu tür davranışların önüne geçmek için siyasi partiler ve seçim kanununda değişiklikler yapılması gerektiğini ve siyasi etik yasası çıkarılması gerektiğini TBMM içtüzüğünün değiştirilmesi ve elden geçirilmesi gerektiğini ifade ettiler."
- BBP ile bayramlaşma
MHP heyeti daha sonra Büyük Birlik Partisi (BBP) ile bayramlaştı. BBP heyetinde Genel Başkan Yardımcıları Ünsal Karabulut ve Teyfik Eren yer aldı.
Karakaya, partiler arası bayramlaşmanın eskisi gibi yüz yüze yapılması temennisinde bulundu. Karakaya BBP Genel Başkanı ve mensuplarının bayramlarını kutlarken, BBP'li yetkililer de MHP'nin bayramını tebrik etti.
- ANAP ile bayramlaşma
ANAP'ın bayramlaşma heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı ile Kadın Kolları Başkanı Ayşe Gürkan ile Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Durum yer aldı. ANAP'lı yetkililer MHP'li yetkililerin bayramını tebrik etti.
- Saadet Partisi ile bayramlaşma
MHP'liler, Saadet Partisi ile heyetiyle de bayramlaştı. Saadet Partisinin bayramlaşma heyetinde Genel Başkan Yardımcıları Atik Uğurlu ve Fatih Aydın yer aldı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli ve MHP teşkilatlarının bayramını kutlayan ve MHP'yi her zaman Türkiye açısından önemli ve kıymetli bulduklarını belirten Uğurlu, sohbet sırasında "pandemi sürecinin kahramanları" olarak nitelendirdiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.
- DP ile bayramlaşma
Demokrat Parti'nin (DP) bayramlaşma heyetinde Genel Başkan Yardımcıları Ertan Küçükay, Ahmet Uyanık ve Melih Aktaş yer aldı.
Karakaya, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve partililer adına DP Genel Başkanı ve parti mensuplarının bayramını kutladı.
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