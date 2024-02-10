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        Haberler Gündem MHP'de 55 belediye başkan adayı açıklandı!

        MHP'de 55 belediye başkan adayı açıklandı!

        MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 6 ilçe ve 49 belde olmak üzere, 55 belediye başkan adayını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 14:38 Güncelleme: 10.02.2024 - 14:38
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        MHP'de 55 belediye başkan adayı açıklandı!
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 55 seçim çevresinde daha belediye başkanı adayları belirlendi.

        AA'da yer alan habere göre bu kapsamda Elazığ Alacakaya'da Şahin Yıldırım, Arıcak'ta Yağız Atagün, Baskil'de Tuncer Turus, Karakoçan'da İrfan Güneş, Kovancılar'da Hasan Aydın ve Maden'de Selçuk Karaca'yı aday gösteren MHP, Adıyaman, Ağrı, Bartın, Bingöl, Hakkari, Kırklareli, Kars, Amasya, Bayburt, Bilecik ve Afyonkarahisar'da bazı beldelerde de adaylarını açıkladı.

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        #mhp
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