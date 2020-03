AA

MHP, belediye başkanlarının bir yılını masaya yatıracak - ANKARA



MHP, belediye başkanlarının bir yılını masaya yatıracak- MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz:- "Bir yıllık gerçekleşmeleri izleyeceğiz. Yani başkan seçilmeden önce, seçim arifesinde seçim taahhütleri arasında neler vardı, bir yıl içinde neler yaptılar, bir yıllık süre içerisinde belediye başkanları bütçe disiplini sağlayabildiler mi, personel konusunda ne gibi çalışmalar yaptılar, borçlar konusunda bir rahatlama sağlayabildiler mi, onları değerlendireceğiz" MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin belediye başkanlarının bir yıllık performanslarını değerlendireceklerini bildirdi.Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27- 29 Mart'ta MHP'li belediye başkanlarının katılımıyla Antalya'da bir toplantı yapacaklarını söyledi.MHP için belediyeciliğin halka ve hakka hizmetin doğrudan aracı olduğunu belirten Durmaz, toplantı ile partisinin belediye başkanları arasındaki kaynaşma, dayanışma ve iş birliğinin arttırılmasının hedeflendiğini vurguladı.Durmaz, toplantının hem açılışında hem de kapanışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin belediye başkanlarına hitap edeceğini belirterek, bilgi eksikliklerini gidermek, farklı bakış açılarıyla konuların değerlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla sunumlar yapılacağını kaydetti."Bir yıllık gerçekleşmeleri izleyeceğiz. Yani başkan seçilmeden önce, seçim arifesinde seçim taahhütleri arasında neler vardı, bir yıl içinde neler yaptılar, bir yıllık süre içerisinde belediye başkanları bütçe disiplini sağlayabildiler mi, personel konusunda ne gibi çalışmalar yaptılar, borçlar konusunda bir rahatlama sağlayabildiler mi? Onları değerlendireceğiz." ifadelerini kullanan Durmaz, bu amaçla belediye başkanlarından özet mahiyetinde bir yıllık faaliyet raporlarını getirmelerini istediklerini anlattı.Durmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:"Israrla bir şeyi söyleriz, biz belediye başkanlarımıza, bir gün akşam saatlerinde şehrin tabelasını da görmedik, bir şehre girdik. Gördüğümüz objeler, gördüğümüz yapılar, silüetler bize bu şehri olsa olsa bir MHP'li belediye başkanı yönetiyor dedirtebilir misiniz? Her koşulda, her fırsatta belediye başkanlarımıza o şehrin emin kişisi olduklarını söyleriz. Ona göre davranmaları gerektiğini, ona göre çalışmaları gerektiğini söyleriz."- "Bir nevi karne söz konusu olacak"Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi, "özgün ve Türkiye'ye mal olacak çalışmalar yapan" partili belediyelerin faaliyetleri hakkında bilgilendirdiklerini ifade eden Durmaz, şöyle devam etti:"Kendisinin talimatlarını alıp belediyelerimize aktarımını sağlarız. O yönüyle Genel Başkan'ımızın belediyelerimizin yapmış olduğu, yöre insanının hayatını rahatlatacak her türlü projenin sonuna kadar arkasında, destekçisi olduğunu da biliyoruz. Toplantıda bir nevi karne de söz konusu olacak. Değerlendirme yapacağız, istişare edeceğiz. İyi ve güzel uygulamaların diğer başkanlara aktarımı konusunda da bir gayretimiz olacak."Durmaz, belediye başkanları ile toplantında güncel konuların da masaya yatırılacağını, sunum yapılacak "imar mevzuatı" başlığının da bunlardan biri olduğunu söyledi.Toplantıda ayrıca Büyükşehir Belediye Kanunu ile ilgili de bir sunum gerçekleştireceklerini dile getiren Durmaz, "O süreçten önce Meclisin gündemine gelir, yasalaşırsa zaten yasalaşmış şekliyle değerlendirmeye tabi tutacağız. Aksi taktirde muhtemel gelebilecek değişiklikleri öngören bir çalışmayı yapacağız. Orada belediye başkanlarımızın da katkısını da böylece almış olacağız." ifadelerini kullandı.