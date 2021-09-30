MHP'li ilçe başkanı trafik kazasında öldü

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Köklüce Kırsal Mahallesinde meydana geldi. İskender Gör yönetimindeki 34 JZ 3195 plakalı otomobil, Araban-Pazarcık kara yolundaki Köklüce Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. AA'nın haberine göre; 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları çalışmada İskender Gör'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından Gör'ün cenazesi Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı.